Comunicare le proprie preoccupazioni al dentista può aiutare a sentirsi più tranquilli.

Covermedia

Sebbene andare dal dentista possa talvolta intimorire, è importante per evitare problemi dentali come la carie e persino la perdita dei denti.

Il presidente eletto della British Academy of Cosmetic Dentistry, il dottor Sam Jethwa di Bespoke Smile, ha condiviso i suoi consigli su come superare la paura di andare dal dentista.

La comunicazione

Siate aperti e onesti con il vostro dentista su come vi sentite. «Dite al vostro dentista che siete in ansia per la visita o, se non vi sentite a vostro agio, potete comunicarlo alla reception o inviare un'e-mail in anticipo», consiglia il dottor Jethwa.

«Il dentista e il suo team devono essere compassionevoli, empatici e pazienti, qualunque sia il motivo della vostra paura». L'esperto aggiunge che parlare di ciò che vi rende nervosi può aiutarvi a tranquillizzarvi e a far capire al vostro dentista cosa evitare.

Creare un segnale

I dentisti lo fanno spesso prima di una procedura, ma se non lo fanno, potete chiedere al vostro dentista se potete avere un segnale che significhi che volete che si fermino.

«Molte persone sentono una perdita di controllo quando sono dal dentista. Tuttavia, una cosa che può aiutare in questo senso è la creazione di un segnale», dice.

«Può essere difficile parlare quando si ricevono cure dentistiche, quindi voi e il vostro dentista potreste concordare un segnale con la mano, che potrebbe significare 'pausa'».

Il dottor Jethwa spiega che, anche se non si usa il segnale, sapere di poter chiedere una pausa può comunque far sentire più tranquilli.

Ascoltare della musica o tenere in mano qualcosa

Potreste anche chiedere al vostro dentista se potete ascoltare della musica o tenere in mano qualcosa che vi conforti durante l'appuntamento.

«Abbiamo scoperto che i suoni rilassanti possono davvero aiutare i nostri pazienti nervosi; potreste prendere gli auricolari per ascoltare un po' di musica rilassante, oppure un audiolibro vi aiuterà a distrarre la mente», suggerisce il dentista estetico.

«Potreste anche portare con voi una coperta pesata per ridurre l'ansia. Se vi sentite agitati durante l'appuntamento, portare con voi qualcosa come una pallina antistress può sicuramente aiutarvi a tenere le mani occupate e a distrarre la mente».

Covermedia