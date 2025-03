Zuccheri, squilibri vitaminici e alcuni ingredienti comuni possono influenzare la salute dei capelli. Ecco cosa sapere prima di preparare il vostro frullato proteico.

Covermedia Covermedia

I frullati proteici sono spesso considerati un'ottima soluzione per chi pratica attività fisica regolare, ma alcuni ingredienti possono avere effetti indesiderati, tra cui la caduta dei capelli.

Il Dr. Abdulaziz Balwi, esperto nel settore presso Elithair, ha spiegato quali elementi possono incidere sulla salute del cuoio capelluto e perché è importante fare attenzione alla loro presenza.

Proteine in polvere

Molte proteine in polvere contengono elevate quantità di zucchero, il che può avere un impatto negativo sulla salute dei capelli. «La quantità di zucchero nelle polveri proteiche può variare da zero a un massimo di 23 grammi per misurino», avverte il dottor Balwi. «Anche quelle senza zuccheri aggiunti possono contenere dolcificanti alternativi». L'eccesso di zucchero, infatti, può interferire con l'assorbimento di nutrienti essenziali e causare infiammazioni che danneggiano i follicoli piliferi, contribuendo alla perdita di capelli.

Banane

Le banane sono un ingrediente molto diffuso nei frullati proteici grazie alla loro capacità di fornire energia immediata, ma il loro alto indice glicemico può alterare l'equilibrio ormonale. «Le banane sono ricche di potassio, vitamina B6 e vitamina C, ma possono aumentare rapidamente i livelli di zucchero nel sangue», spiega l'esperto. Questo provoca un aumento dell'insulina e della produzione di androgeni, che possono stimolare la produzione di sebo sul cuoio capelluto, ostruendo i follicoli e favorendo la caduta dei capelli.

Verdure a foglia

Alimenti come spinaci e cavolo sono fondamentali in una dieta equilibrata, ma un consumo eccessivo può portare a un accumulo di vitamina A, un nutriente che, in dosi elevate, è collegato alla caduta dei capelli. «Se nella vostra alimentazione sono già presenti alimenti ricchi di vitamina A, come uova, carote, patate dolci o pesce, un eccesso può avere un impatto negativo sulla salute del cuoio capelluto», avverte il dottor Balwi.

Per prevenire eventuali problemi, è fondamentale bilanciare l'apporto di zuccheri e vitamine nei frullati proteici, assicurandosi che siano realmente benefici per la salute generale e per quella dei capelli.