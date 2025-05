Calcio

L'allenamento di forza è importante per la salute delle ossa.

Covermedia Covermedia

Il calcio è essenziale per costruire e mantenere ossa e denti forti.

Il calcio, il principale elemento costitutivo di ossa e denti, contribuisce alla formazione di nuovo tessuto osseo ed è vitale per la funzione muscolare, la coagulazione del sangue, la funzione cardiaca, il rilascio di ormoni e altro ancora.

SuperNutrio, il marchio di latte vaccino ad alto contenuto di calcio, ha collaborato con la nutrizionista Natalie Rouse per spiegare perché questo minerale è essenziale per la salute.

«Quando sentiamo parlare di 'calcio', la maggior parte di noi lo associa alla costruzione di ossa forti e alla prevenzione dell'osteoporosi», affermano. «Ma il calcio è essenziale per quasi tutte le funzioni del corpo, dalla segnalazione nervosa e dalla contrazione muscolare alla salute del cuore e alla regolazione ormonale».

Sebbene si pensi spesso che il calcio sia principalmente benefico per i bambini, in realtà è importante in ogni fase della vita. «Durante l'infanzia e la prima infanzia, il calcio è essenziale per la crescita e lo sviluppo, supportando ossa e denti forti e prevenendo patologie come il rachitismo», spiegano gli esperti, aggiungendo che la rapida crescita e i cambiamenti ormonali «richiedono un maggiore apporto di calcio durante l'adolescenza».

Nel frattempo, osservano che le donne hanno bisogno di calcio a sufficienza per la salute delle ossa e le funzioni metaboliche durante la gravidanza, mentre gli uomini ne hanno bisogno per l'energia, la densità ossea e il benessere generale. Natalie condivide poi i suoi migliori consigli per aumentare l'assunzione di calcio.

Scegli fonti naturali e integrali

Gli alimenti integrali, come le verdure a foglia verde, sono ricchi di calcio.

«Sebbene gli integratori possano aiutare, gli alimenti naturali sono la migliore fonte di calcio», insiste Natalie. «Fai il pieno di verdure a foglia verde come cavolo riccio e spinaci, frutta secca come mandorle e semi di sesamo e latticini come latte, yogurt e formaggio».

Abbina il calcio ad altri nutrienti

Per assicurarti di ottenere tutti i benefici del calcio, hai anche bisogno di una dieta ricca di vitamine e nutrienti. «Il corpo assorbe meglio il calcio se combinato con vitamina D, magnesio e potassio», spiega la nutrizionista. «Mangia più pesce azzurro come salmone e sgombro per la vitamina D, avocado e quinoa per il magnesio, e poi pomodori, cetrioli e patate dolci per il potassio».

Allenamento di forza per ossa forti

Oltre a una dieta varia, puoi anche provare l'allenamento di forza. «La sola dieta non basta: anche le ossa hanno bisogno di movimento», afferma Natalie. «Esercizi con pesi come squat, sollevamento pesi e allenamento di resistenza aiutano il corpo a trattenere e utilizzare il calcio in modo più efficiente, mantenendo le ossa dense e forti».