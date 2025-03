I rimedi erboristici possono essere utili per alleviare i crampi legati al ciclo.

Covermedia Covermedia

In presenza di mestruazioni fastidiose, è possibile adottare semplici strategie per gestire meglio i sintomi.

Durante il ciclo mestruale, molte donne sperimentano disturbi come crampi dolorosi, stanchezza, sbalzi d'umore e difficoltà nel sonno. Se anche voi affrontate questi sintomi ogni mese, la naturopata ed erborista Siobhan Carroll (avogel.co.uk) propone tre tecniche di autocura che possono fare la differenza.

Ridurre lo stress

Secondo Siobhan, lo stress può accentuare sia i crampi mestruali sia i sintomi della sindrome premestruale (PMS), e la ricerca mostra che le donne affette da PMS sono spesso più sensibili allo stress. «Praticare l'autocura è un buon punto di partenza, anche se il significato di autocura cambia da persona a persona», spiega. Tecniche come la meditazione, lo yoga o gli esercizi di respirazione possono favorire il rilassamento e ridurre la tensione. La naturopata suggerisce anche di trascorrere più tempo nella natura e di ricorrere a rimedi erboristici come passiflora, melissa, avena sativa e valeriana per calmare mente e corpo.

Migliorare il sonno

Il riposo gioca un ruolo fondamentale per l'equilibrio generale, compresi i processi legati al ciclo mestruale. «Le donne che soffrono di dolori mestruali tendono ad avere un sonno più disturbato, e anche eventuali alterazioni del ritmo circadiano possono influire sul ciclo», osserva l'esperta. Mantenere una routine regolare per andare a dormire, coricarsi sempre alla stessa ora e creare un ambiente rilassante può migliorare la qualità del sonno. Tra i consigli pratici: esporsi alla luce naturale ogni giorno, consumare l'ultimo pasto almeno due ore prima di dormire e spegnere i dispositivi elettronici almeno un'ora prima di andare a letto. Per chi cerca un aiuto naturale, Siobhan consiglia il rimedio a base di erbe Dormeasan Sleep di A. Vogel, con valeriana e luppolo.

Gestire il dolore

I crampi mestruali sono un sintomo frequente e, per alcune donne, particolarmente intenso. «Spesso sono anche un segnale del corpo che ci invita a rallentare», sottolinea Siobhan. Alcune tecniche semplici possono aiutare a lenire il dolore: applicare una borsa dell'acqua calda sul basso ventre o concedersi un bagno caldo può offrire sollievo. Dal punto di vista fitoterapico, l'esperta suggerisce l'uso della valeriana, utile sia per il rilassamento che per migliorare il sonno, e dell'agnus castus, indicato in caso di squilibri ormonali.