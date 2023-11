La depressione autunnale può essere contrastata con una dieta sana, la vitamina D, l'esercizio fisico e l’agopuntura.

Quando le giornate si fanno più fredde e buie, si possono notare sintomi come malumore e stanchezza.

L'umore a picco in autunno è comune perché spesso siamo bloccati in casa a causa del clima, senza esporci sufficientemente alla luce del sole.

Melissa Day, agopuntrice presso Niroshini 360, ha condiviso quattro consigli per tenere a bada la depressione autunnale.

Mangiare sano

Mangiare sano è un ottimo modo per nutrire il corpo e migliorare l'umore.

«È consigliabile consumare alimenti di stagione e di provenienza locale, per fornire al corpo il nutrimento necessario per il periodo specifico dell’anno», spiega Melissa. «Durante la stagione autunnale, è consigliabile aumentare l'apporto di vitamina A, scegliendo alimenti di colore arancione e giallo come carote, zucca e zucca. Questi alimenti contribuiscono a proteggere il sistema nervoso, a rafforzare il sistema immunitario, a costruire ossa forti e altro ancora… Non alterate la regolazione degli zuccheri nel sangue, che può influire sull'umore: optate per carboidrati complessi come cereali integrali, fagioli, lenticchie e verdure».

Assicuratevi di assumere abbastanza vitamina D

La vitamina D è fondamentale perché agisce come stabilizzatore dell'umore.

«È probabilmente il nutriente più importante di cui mantenere livelli ottimali nell'organismo durante tutto l'anno, per facilitare la produzione di ormoni efficaci», dice Melissa. «Svolge un ruolo fondamentale nell'attivazione del DNA per la sintesi proteica, in tutti i tipi di cellule».

Rimanere attivi

L'attività fisica aiuta a combattere il malumore perché rilascia serotonina ed endorfine nel cervello.

«L’attività fisica innesca il rilascio di endorfine e serotonina nel cervello, che sono note per migliorare l’umore», afferma l'esperta. «Con il passaggio all'autunno, la stagione dello yin, la pratica dello Yin Yoga può essere particolarmente benefica per chi soffre di SAD. Lo Yin Yoga è il lato lunare femminile dello yoga. Favorisce la calma del sistema nervoso, il radicamento e il semplice «essere»».

Sedute di agopuntura

L'agopuntura è un modo efficace per ripristinare l'equilibrio e combattere gli squilibri energetici.

«La medicina tradizionale cinese (MTC) percepisce la malattia come uno squilibrio tra Yin e Yang. La terapia dell'agopuntura mira a ripristinare l'equilibrio e a potenziare le naturali capacità di guarigione dell'organismo. La MTC offre un approccio completo al trattamento della depressione, identificando le cause profonde e affrontando gli squilibri energetici».

Melissa aggiunge che «l’agopuntura si è dimostrata efficace nel trattamento del dolore, dei disturbi ormonali, immunologici, neurologici e della depressione, armonizzando l'energia e rafforzando i sistemi di organi».

Covermedia