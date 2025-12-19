Le proteine sono considerate un alleato indispensabile per benessere e forma fisica, ma gli esperti avvertono: la maggior parte delle persone ne assume già a sufficienza. Superare il fabbisogno reale non porta benefici e, in alcuni casi, può avere effetti negativi.

Covermedia Covermedia

Negli ultimi anni le proteine sono diventate sinonimo di vita sana.

Yogurt arricchiti, barrette, bevande e integratori promettono energia, muscoli e performance migliori. Sui social, ogni pasto sembra dover contenere una quota extra di proteine. Ma la scienza invita alla cautela: per molti, quell'apporto aggiuntivo non serve e può persino rivelarsi controproducente.

Gli esperti sottolineano che il fabbisogno proteico quotidiano è spesso sovrastimato. Le linee guida nutrizionali indicano che tra il 15 e il 25 per cento dell'energia giornaliera dovrebbe provenire dalle proteine.

Tradotto in numeri concreti, significa circa 0,84 grammi di proteine per chilo di peso corporeo negli uomini e 0,75 grammi nelle donne. Per un uomo di 90 chili si tratta di poco più di 75 grammi al giorno, per una donna di 70 chili di circa 50 grammi: quantità che molte persone raggiungono già con una dieta normale.

I benefici extra si fermano presto

Eppure, il consumo continua a crescere, spesso spinto dall'idea che «di più è meglio». In realtà, i benefici extra si fermano presto. Anche nel contesto dell'allenamento di forza, dove il fabbisogno aumenta, la soglia utile arriva intorno a 1,6 grammi per chilo di peso corporeo.

Oltre questo limite, non si osservano ulteriori guadagni in termini di massa o forza muscolare. L'organismo non elimina semplicemente l'eccesso: le proteine forniscono energia e, se non necessarie, contribuiscono all'accumulo di grasso.

Per la maggior parte delle persone sane, un consumo elevato non provoca danni immediati. Diverso il discorso per chi soffre di patologie renali, per cui un apporto eccessivo può rappresentare una vera e propria sollecitazione aggiuntiva.

In casi estremi, una dieta quasi esclusivamente proteica, priva di grassi e carboidrati, può portare a gravi squilibri, un fenomeno noto in letteratura come «protein poisoning».

Inoltre conta la natura delle proteine

Conta poi la qualità delle proteine. Numerosi studi collegano un consumo elevato di proteine di origine animale a un aumento del rischio di mortalità precoce, tumori e diabete di tipo 2, soprattutto negli anziani.

Spesso queste fonti sono accompagnate da grassi saturi, già presenti in eccesso nell'alimentazione occidentale. Le proteine vegetali, invece, offrono un profilo più favorevole: legumi, cereali integrali e frutta secca apportano anche fibre, utili per la salute intestinale e metabolica.

Il messaggio degli esperti è chiaro: non è la singola proteina a fare la differenza, ma l'equilibrio complessivo della dieta. Chi segue un'alimentazione varia, basata su cibi poco trasformati, copre quasi sempre il proprio fabbisogno senza bisogno di integratori o prodotti «high protein». In questo caso, meno marketing e più consapevolezza possono fare davvero bene alla salute.