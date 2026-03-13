Lavarsi i denti con cura non basta sempre a prevenire le infiammazioni gengivali. Una revisione di studi clinici mostra che il consumo elevato di zuccheri aumenta il rischio di gengivite, indipendentemente dall'igiene orale.

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Spazzolino, filo interdentale e controlli dal dentista sono strumenti fondamentali per mantenere una buona salute orale.

Tuttavia, secondo diverse ricerche scientifiche, anche una routine di igiene accurata può non essere sufficiente se l'alimentazione è ricca di zuccheri. Un consumo elevato di zuccheri, infatti, può favorire infiammazioni delle gengive anche in presenza di una pulizia dentale regolare.

A evidenziarlo è una revisione sistematica con metanalisi che ha analizzato otto studi clinici condotti in Europa e negli Stati Uniti, per un totale di 209 partecipanti. I risultati mostrano un legame chiaro: ridurre l'assunzione di zuccheri liberi porta a una diminuzione significativa dei segni di infiammazione gengivale. L'effetto statistico osservato è pari a −0,92, un valore che in ambito scientifico indica un'associazione consistente.

Un dato sorprendente riguarda la rapidità con cui il corpo reagisce ai cambiamenti nella dieta. In molti esperimenti i partecipanti sono stati osservati solo per due o tre settimane, e in alcuni casi per appena cinque giorni. Nonostante tempi così brevi, il miglioramento delle condizioni gengivali è stato comunque misurabile. Ciò suggerisce che il tessuto gengivale risponde rapidamente alle variazioni nel consumo di zuccheri.

Per molto tempo la placca dentale è stata considerata la causa principale delle infiammazioni del cavo orale. Secondo il modello tradizionale, più placca significava più infiammazione. I risultati degli studi analizzati indicano però una realtà più complessa: in diversi casi le gengive peggioravano con un'alimentazione ricca di zuccheri anche senza un aumento significativo della placca.

Gli scienziati ipotizzano due meccanismi principali. Da un lato gli zuccheri vengono metabolizzati dai batteri della bocca, che producono sostanze irritanti capaci di favorire i processi infiammatori. Dall'altro lato, un eccesso di zucchero può influenzare l'organismo nel suo complesso, provocando sbalzi glicemici, stress ossidativo e alterazioni del sistema immunitario che facilitano le infiammazioni.

Secondo le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, l'assunzione di zuccheri liberi dovrebbe restare sotto i 25 grammi al giorno, pari a circa il 5% dell'apporto energetico quotidiano. In Europa, però, il consumo medio supera spesso i 100 grammi al giorno, quattro volte oltre il limite consigliato.

Per il presidente della Società tedesca di odontoiatria, medicina orale e maxillo-facciale, Peter Proff, questi dati invitano a rivedere il modo in cui si parla di prevenzione: «I dati mostrano chiaramente che dobbiamo pensare alla prevenzione in modo più ampio. La salute della bocca è parte della salute generale e la prevenzione significa molto più che semplice igiene orale».

Anche il parodontologo Johan Wölber sottolinea il ruolo centrale dell'alimentazione: «Una buona igiene orale è certamente efficace. Ma, dal punto di vista evolutivo, lavarsi i denti è un'abitudine relativamente recente. La salute della bocca dipende soprattutto da ciò che mangiamo».

Le gengive, in questo senso, possono diventare un vero e proprio segnale precoce. Rossori, gonfiori o sanguinamenti possono indicare non solo un problema locale, ma anche un eccesso di zuccheri nella dieta. Ridurne il consumo, anche moderatamente, può quindi contribuire a proteggere non solo i denti, ma la salute generale dell'organismo.