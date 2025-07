Non solo flessibilità e rilassamento: lo yoga può essere un vero alleato per vivere più a lungo e mantenere la colonna vertebrale in salute. L'esperta Sophia Drozd spiega come integrare la pratica nella vita quotidiana per benefici concreti e duraturi.

Covermedia Covermedia

Negli ultimi anni lo yoga si è affermato anche in Italia come una delle pratiche più complete per il benessere fisico e mentale.

Oltre a migliorare la postura e ridurre lo stress, può influenzare positivamente la qualità della vita e la longevità. Lo conferma Sophia Drozd, insegnante di yoga e fondatrice dell'app Yoga for Pain, pensata per chi soffre di dolore cronico e cerca un approccio dolce, ma efficace.

Secondo Sophia, lo yoga regolare contribuisce a rafforzare muscoli e articolazioni, mantenere la mobilità, ridurre l'infiammazione e stimolare il sistema immunitario.

Ma i benefici vanno oltre il corpo: riduce il cortisolo, migliora l'umore e favorisce una maggiore consapevolezza, elementi che – insieme – possono influire positivamente sulla durata e sulla qualità della vita.

Il focus è sulla colonna vertebrale

Un focus particolare va alla colonna vertebrale. Posture sbagliate, sedentarietà e stress accumulato portano spesso a dolori lombari e tensioni croniche. Lo yoga, con movimenti lenti e controllati, può aiutare a riequilibrare e rafforzare la schiena, migliorando mobilità e postura.

Le posizioni consigliate dalla Drozd – come Cat-Cow (Gatto-Mucca, una sequenza che alterna l'inarcamento e l'estensione della schiena per mobilizzare la colonna vertebrale), Twist supino (una torsione dolce da sdraiati che rilassa la zona lombare) o Legs up wall (Gambe al muro, una posizione passiva che favorisce la circolazione e il rilassamento) – sono semplici ma molto efficaci, soprattutto se praticate con regolarità e senza forzare i movimenti.

È importante andare con cautela

Naturalmente, chi soffre di mal di schiena deve procedere con cautela. È importante evitare torsioni profonde o piegamenti intensi, preferendo l'uso di cuscini e supporti per rendere le posizioni più morbide e adattabili alle proprie condizioni.

L'app Yoga for Pain nasce proprio con questo obiettivo: offrire lezioni accessibili, sicure e specifiche per chi ha bisogno di una pratica dolce ma terapeutica. Le sequenze sono studiate per accompagnare il corpo nel movimento con rispetto, integrando esercizi di respirazione e rilassamento profondo.

Inserire lo yoga nella routine, anche solo per pochi minuti al giorno, può diventare un'abitudine trasformativa. Non serve essere esperti né particolarmente flessibili: ciò che conta è la costanza e l'ascolto del proprio corpo. Una pratica consapevole può migliorare la postura, alleviare il dolore e sostenere il benessere psicofisico nel tempo. E, forse, anche allungare la vita.