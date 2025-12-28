Ecco come funziona la nuova truffa del «viaggiatore bloccato»

Presunti turisti indifesi cercano di ingannare le loro vittime nelle stazioni ferroviarie. Gemini @blue News

Una nuova truffa sta facendo il giro di luoghi come stazioni ferroviarie e gli aeroporti. I criminali si fingono «viaggiatori bloccati» e sfruttano la bontà delle vittime per rubare denaro contante. Ecco a cosa fare attenzione.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te La «truffa del viaggiatore bloccato» sfrutta la disponibilità delle vittime nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti, fingendo di essere in difficoltà finanziarie e chiedendo denaro contante.

Il rimborso viene simulato utilizzando un'applicazione bancaria manipolata che mostra solo una conferma di trasferimento riuscito, mentre il denaro non viene mai effettivamente trasferito.

Le vittime spesso perdono somme a tre o quattro cifre. La polizia mette urgentemente in guardia dal consegnare denaro contante a sconosciuti. Mostra di più

L'attuale avvertimento della polizia tedesca si basa su un aumento del numero di casi, la cui portata è illustrata dal recente esempio della stazione centrale di Norimberga.

A novembre una viaggiatrice di 19 anni è stata vittima di questa nuova truffa. Uno sconosciuto ha finto un'emergenza: aveva perso soldi e carta d'identità.

Il criminale ha convinto la giovane donna a consegnare 1'000 euro in contanti a un bancomat dopo averle assicurato che le avrebbe trasferito la somma sul suo cellulare davanti a lei.

Il meccanismo decisivo della truffa sta nella successiva messa in scena del rimborso. Gli autori effettuano la transazione davanti alla vittima e presentano una conferma digitale della prenotazione.

In realtà la conferma è fittizia. Proviene da un'applicazione bancaria manipolata che crea solo l'apparenza di un trasferimento reale sullo smartphone.

La polizia federale conferma che il caso di Norimberga non è un caso isolato, ma fa parte di una serie di cosiddette «truffe dei viaggiatori bloccati».

Un trasferimento di denaro... che però non avviene

Il termine «truffa dei viaggiatori o turisti bloccati» descrive una forma di frode che si verifica principalmente in luoghi affollati come stazioni ferroviarie, aeroporti e zone turistiche centrali.

L'approccio è psicologicamente abile. Gli autori appaiono di solito seri, amichevoli e poco appariscenti. La loro situazione è messa in scena in modo credibile per scatenare una reazione emotiva e di aiuto.

L'obiettivo è sempre quello di rubare somme di denaro a tre o quattro zeri. Non appena la vittima consegna il denaro, viene simulato il presunto trasferimento di denaro online con la finta app per concludere la transazione.

Con il pretesto della pressione del tempo o dell'urgenza della situazione, i truffatori se ne vanno in fretta e furia. Va da sé che il denaro promesso non arriverà mai sul conto della vittima. La realizzazione del malfatto è spesso ritardata.

Le autorità mettono in guardia

La polizia di diversi Stati federali tedeschi ha lanciato un avvertimento urgente su questa perfida truffa. La principale raccomandazione di prevenzione degli investigatori è di non consegnare mai grandi somme di denaro a persone sconosciute in situazioni di emergenza.

In caso di dubbio, si dovrebbe sempre chiamare immediatamente la polizia per verificare l'autenticità di una situazione di emergenza.

L'estensione geografica del fenomeno ne sottolinea la rilevanza. Sono stati documentati casi anche in Austria. Episodi simili sono stati segnalati a Vienna, dove un truffatore si è finto un turista derubato nel centro della città e ha truffato ingenti somme di denaro per il suo presunto viaggio di ritorno. In Svizzera non sono ancora stati segnalati casi.