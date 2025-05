L'esercizio fisico e una dieta sana possono aiutare a ridurre il rischio di sviluppare la gotta.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su questa condizione

«La gotta è un tipo di artrite infiammatoria e si manifesta tipicamente con un dolore improvviso e intenso a un'articolazione, spesso l'alluce, ma può anche interessare ginocchia, gomiti, polsi e dita», afferma Niamh McMillan, sovrintendente della farmacia di Superdrug, aggiungendo che la gotta può anche causare articolazioni gonfie e arrossate e una limitazione dell'ampiezza dei movimenti.

Diversi fattori possono aumentare il rischio di sviluppare la gotta, tra cui fattori genetici, condizioni mediche, obesità e una dieta ricca di alimenti ricchi di purine come alcol e carne rossa.

«Questi alimenti possono aumentare i livelli di acido urico nell'organismo, che poi si accumula nel flusso sanguigno», spiega l'esperto. «Questo può portare alla formazione di cristalli intorno alle articolazioni, causando il dolore associato alla gotta».

Niamh ha individuato quattro modi per prevenire la condizione, in crescita in Italia.

Mantenersi idratati

«Cercate di bere almeno otto bicchieri d'acqua al giorno per rimanere idratati e favorire l'eliminazione dell'acido urico dal corpo», consiglia Niamh.

«Evitate bevande zuccherate e un consumo eccessivo di alcol, che possono aggravare la gotta».

Mantenere una dieta equilibrata

«Limitare i cibi ricchi di purine come carne rossa, sardine e acciughe e concentrarsi invece su una dieta ricca di frutta, verdura e cereali integrali, che possono aiutare a gestire i livelli di acido urico», raccomanda il farmacista.

Mantenere un peso sano

L'obesità può aumentare il rischio di sviluppare la gotta, quindi è importante tenere sotto controllo il peso. «Perdere peso in eccesso può aiutare ad abbassare i livelli di acido urico e anche a ridurre lo sforzo sulle articolazioni», spiega Niamh.

«Puntate a una perdita di peso graduale attraverso una dieta equilibrata e un regolare esercizio fisico».

Fare esercizio regolarmente

Infine, ma non meno importante, l'esercizio fisico è fondamentale per la salute delle articolazioni e il mantenimento di un peso sano.

«Un'attività fisica regolare può aiutare a mantenere un peso sano e a sostenere la salute delle articolazioni», consiglia Niamh. «Evitate esercizi ad alto impatto durante una riacutizzazione della gotta, per evitare ulteriori sforzi articolari».