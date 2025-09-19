  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Alternativa al vaccino Un cocktail di anticorpi apre la strada a una terapia universale contro l'influenza

Covermedia

19.9.2025 - 16:00

Tre anticorpi combinati hanno protetto i topi da diversi ceppi di influenza, inclusi quelli della pericolosa aviaria. Il trattamento agisce su una parte del virus che non cambia, offrendo una protezione stabile e duratura.

Covermedia

19.09.2025, 16:00

19.09.2025, 16:09

Ogni anno l'influenza colpisce fino a un miliardo di persone nel mondo e provoca centinaia di migliaia di morti.

I vaccini stagionali restano la principale difesa, ma hanno limiti: vanno aggiornati di continuo e non sempre risultano efficaci contro varianti nuove.

Per questo i ricercatori del Jackson Laboratory hanno sperimentato una via alternativa: un cocktail di tre anticorpi, chiamati 472, 522 e 602, capace di neutralizzare molteplici ceppi di influenza A, compresi i temuti H5N1 e H7N9.

La chiave sta nel bersaglio: il trattamento agisce sul cosiddetto M2e, una piccola proteina presente in tutti i virus influenzali e quasi invariata nel tempo. «La maggioranza degli anticorpi prodotti dal nostro corpo non è neutralizzante. La medicina li ha a lungo ignorati. Mostriamo che possono essere salvavita», afferma l'immunologa Silke Paust, che ha guidato lo studio.

Nei test sugli animali, la combinazione ha portato all'88% di sopravvivenza anche contro dosi letali. Somministrata entro tre giorni dall'infezione da virus aviari, la terapia ha salvato tutti i topi. Persino al quinto giorno, il 60% è sopravvissuto.

Un altro aspetto sorprendente è l'assenza di resistenze: dopo settimane di esposizione, i virus non sono riusciti a eludere l'attacco. Il meccanismo, infatti, non blocca il virus direttamente, ma segnala al sistema immunitario le cellule infette, favorendone l'eliminazione rapida.

Gli studiosi puntano ora a sviluppare versioni compatibili con l'uomo e a immaginare scorte pronte per future pandemie. Una prospettiva che potrebbe cambiare radicalmente l'approccio alla prevenzione influenzale, garantendo protezione anche a chi non risponde ai vaccini tradizionali.

I più letti

Katia Buchicchio, la prima Miss Italia con l'apparecchio ai denti: «Mi rende unica»
Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa
Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione
Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»
Chiusura dell'uscita autostradale Bellinzona Nord

Altre notizie

Novità tecnologica. Google aggiunge l'IA di Gemini nel browser di navigazione

Novità tecnologicaGoogle aggiunge l'IA di Gemini nel browser di navigazione

Ecco come proteggersi. Gli utenti di WhatsApp vengono spiati tramite un'immagine

Ecco come proteggersiGli utenti di WhatsApp vengono spiati tramite un'immagine

Svizzeri insoddisfatti. Ecco perché i momenti di felicità non devono essere rimandati

Svizzeri insoddisfattiEcco perché i momenti di felicità non devono essere rimandati