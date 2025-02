Eliminare l'alcol può migliorare la qualità del sonno e favorire un riposo più profondo e rigenerante. Anche se i primi giorni di astinenza possono risultare difficili, i benefici a lungo termine sono significativi.

Covermedia Covermedia

L'alcol può influenzare il nostro organismo in diversi modi, tra cui l'alterazione delle fasi del sonno e l'aumento dei risvegli notturni.

Se avete difficoltà a dormire bene, eliminare l'alcol potrebbe essere un cambiamento di stile di vita efficace. La dottoressa Lindsay Browning, psicologa, neuroscienziata ed esperta del sonno presso And So To Bed, spiega come la sobrietà possa influire positivamente sul riposo.

«Quando l'alcol viene metabolizzato, favorisce la veglia, il che significa che ci si sveglia più spesso nella seconda metà della notte», chiarisce la dottoressa Browning. «Inoltre, l'alcol altera la normale progressione delle fasi del sonno, riducendo la qualità del riposo e impedendo di raggiungere uno stato di sonno profondo e rigenerante».

Molte persone credono che un drink serale possa facilitare l'addormentamento, ma l'esperta sottolinea come questa abitudine peggiori in realtà la qualità del sonno. «L'alcol può inizialmente favorire il rilassamento, ma compromette le fasi più profonde e riposanti del sonno, rendendolo frammentato e meno efficace».

Smettere di bere alcolici può inizialmente causare qualche disagio notturno. «Nei primi giorni senza alcol, il cervello tende a compensare la mancanza della sostanza, causando insonnia temporanea o sogni più vividi», spiega la dottoressa. «Durante la prima settimana, il sonno può essere leggero e irregolare, con difficoltà ad addormentarsi e un aumento del cosiddetto rimbalzo del sonno REM, che provoca sogni intensi e realistici».

Tuttavia, questi effetti sono temporanei. Dopo due o quattro settimane di astinenza dall'alcol, il ciclo del sonno inizia a stabilizzarsi. «Il sonno REM si regolarizza e i sogni diventano meno disturbanti, mentre la fase di sonno profondo migliora, permettendo un riposo più rigenerante», aggiunge la dottoressa Browning. «Anche l'equilibrio dei neurotrasmettitori e la regolazione del cortisolo si normalizzano, riducendo l'irrequietezza e favorendo un sonno continuo».

L'esperta sottolinea che i benefici sul sonno dipendono dalla quantità di alcol consumata e dalla durata dell'astinenza. «Meno alcol si beve, meno il sonno sarà disturbato. Tuttavia, per ottenere miglioramenti significativi e duraturi, è necessario mantenere l'astinenza per almeno alcune settimane».

Rinunciare all'alcol, quindi, non solo favorisce un riposo più profondo e rigenerante, ma contribuisce anche a migliorare il benessere generale.