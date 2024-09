Nonostante la grande quantità di informazioni disponibili sull'emicrania, molte di esse non sono accurate. Un esperto sfata i miti su cosa causa e come trattare questo fastidioso mal di testa.

Covermedia

L'emicrania è un tipo di mal di testa che può variare da moderato a intenso e spesso include sintomi come nausea e una forte sensibilità alla luce, ai suoni e agli odori.

Nonostante la grande quantità di informazioni disponibili sull'emicrania, molte di esse non sono accurate. In occasione della Settimana di sensibilizzazione sull'emicrania, Phil Day, farmacista sovrintendente di Pharmacy2U, fa chiarezza sui fattori scatenanti e sui trattamenti.

Odori

I fattori scatenanti variano da persona a persona, ma molti individui che soffrono di emicrania manifestano una sensibilità particolare agli odori.

«Odori come i gas di scarico delle auto, prodotti per la pulizia e profumi possono scatenare emicrania e provocare nausea o vomito associati», spiega Phil.

«Non si conosce esattamente il motivo per cui alcuni sono più sensibili a questi odori, ma se soffrite di emicrania, è meglio evitare quelli particolarmente forti».

Burro di arachidi

Un altro possibile fattore scatenante è il burro di arachidi, che contiene fenilalanina, un amminoacido che può influire sui vasi sanguigni.

«Se notate che l'emicrania si presenta regolarmente dopo aver consumato burro di arachidi, potrebbe essere utile evitarlo», consiglia l'esperto.

Cambiamenti climatici

Con l'arrivo dell'autunno, alcune persone potrebbero soffrire di emicrania a causa delle fluttuazioni della pressione barometrica.

«L'alta umidità o l'aria secca possono causare pressione nei seni paranasali e alterare l'equilibrio chimico del cervello, scatenando così l'emicrania».

Immergere i piedi nell'acqua calda

Immergere i piedi nell'acqua calda può dare un sollievo temporaneo, ma non cura l'emicrania.

«Questo metodo può rilassare i muscoli e dilatare i vasi sanguigni, riducendo la pressione sui vasi che causano l'emicrania», spiega Phil.

Tuttavia, non esistono prove scientifiche sufficienti a sostegno della sua efficacia.

Mangiare un limone intero

Un altro mito è che mangiare un limone possa alleviare i sintomi dell'emicrania. In realtà, potrebbe peggiorarli.

«I limoni contengono tiramina, che in alcune persone può scatenare il mal di testa aumentando i livelli di noradrenalina e la pressione sanguigna».

Piercing alle orecchie

Infine, il piercing alla cartilagine dell'orecchio è spesso suggerito come possibile trattamento per l'emicrania. Tuttavia, Phil avverte che non ci sono prove a supporto.

«Sebbene questo trattamento sia popolare grazie all'idea che possa influenzare il nervo vago, i benefici percepiti sono probabilmente dovuti all'effetto placebo».

Covermedia