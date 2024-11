Lo stress può spesso far venire voglia di cibi «confortanti», che possono portare ad accumulare peso.

Covermedia

Lo stress può influire su di noi in vari modi, incluso l'aumento di peso.

Lo stress colpisce ciascuno di noi in modo diverso, ma per alcuni può comportare un aumento di peso nei periodi più intensi. In occasione della Giornata Nazionale dello Stress, il 6 novembre, Carol Standing, Direttore Marketing di The Slimming Clinic, ha spiegato perché lo stress porta all'aumento di peso e offre consigli su come affrontarlo.

Mangiare per confortarsi

È comune cercare cibi più calorici e pesanti quando si è sotto stress, con il risultato di prendere peso. «Nei momenti di stress, molte persone cercano conforto nel cibo», afferma Carol.

«E di solito, i tipi di alimenti scelti in questi momenti sono ricchi di grassi, zuccheri e spesso ultra-processati (UPF), quindi molto calorici, il che porta all'aumento di peso». Per evitare questo, l'esperta consiglia di prestare attenzione alle scelte alimentari.

«Non tutti i cibi di conforto devono essere ad alto contenuto calorico o ricchi di carboidrati. Provate popcorn salato, noci o cioccolato fondente per vedere se possono placare il desiderio di cibo di conforto e migliorare l'umore negativo», suggerisce.

Risposta di «lotta o fuga»

Il cortisolo, l'ormone rilasciato durante i momenti di stress, può anche stimolare l'appetito. «Il cortisolo stimola il rilascio di glucosio nel sangue per produrre adrenalina, dandoti l'energia per affrontare la causa dello stress – la risposta di «lotta o fuga"», spiega Carol.

«Tuttavia, una volta che l'adrenalina si esaurisce, il cortisolo segnala al corpo che hai fame, scatenando il desiderio di cibi zuccherati e ad alto contenuto energetico, e si finisce per cercare dolci e cioccolato». Per contrastare questo effetto, prova a gestire lo stress con un'attività fisica regolare.

«Può trattarsi di una lezione in palestra o anche solo di una passeggiata di 15 minuti all'aria aperta, ma integrare regolarmente il movimento nella tua giornata può ridurre significativamente i livelli di stress».

Metabolismo lento

Il cortisolo rallenta anche il metabolismo durante i periodi di stress, il che significa che il corpo non metabolizzerà il cibo trasformandolo in energia rapidamente come al solito, contribuendo così al possibile aumento di peso.

Spesso, inoltre, si scambia la sete per fame, quindi è importante mantenersi idratati. «Se senti il bisogno di qualcosa di dolce, prova a bere un bicchiere d'acqua, aspetta 15 minuti e poi valuta come ti senti», raccomanda l'esperta.

Covermedia