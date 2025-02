Bere alcolici aiuta a dormire? Covermedia

Eliminare l'alcol dalla propria routine può portare a un sonno più profondo e rigenerante.

L'alcol influisce sul nostro organismo in vari modi, tra cui la compromissione della qualità del sonno e l'aumento dei risvegli notturni.

Se faticate a dormire bene, eliminare l'alcol potrebbe essere uno dei cambiamenti più efficaci per migliorare la qualità del vostro riposo.

La dottoressa Lindsay Browning, psicologa, neuroscienziata ed esperta del sonno presso And So To Bed, spiega come la sobrietà possa influenzare positivamente il sonno.

«Quando l'alcol viene metabolizzato, stimola la veglia, portando a risvegli più frequenti nella seconda metà della notte», afferma la dottoressa Browning. «Inoltre, altera la normale progressione delle fasi del sonno, rendendolo meno ristoratore rispetto al sonno naturale».

Secondo l'esperta, chi è abituato a bere regolarmente può essere tentato di usare l'alcol come sedativo, ma questo peggiora la qualità del riposo.

«Quando si smette di bere, il cervello cerca di compensare l'assenza di alcol, e questo può causare insonnia temporanea o sogni più vividi, facendo percepire un peggioramento del sonno nelle prime fasi dell'astinenza», spiega la dottoressa Browning.

«Nella prima settimana senza alcol, è normale avvertire disturbi del sonno, poiché il cervello si adatta ai nuovi equilibri. Si possono sperimentare difficoltà ad addormentarsi, sonno più leggero e un'intensificazione dei sogni dovuta al rimbalzo del sonno REM», continua la dottoressa.

Tuttavia, dopo due o quattro settimane di astinenza, la qualità del sonno tende a migliorare.

«Con il passare del tempo, il sonno REM si stabilizza, riducendo i sogni disturbanti, mentre il sonno profondo diventa più rigenerante», osserva la psicologa. «Anche l'equilibrio dei neurotrasmettitori e la regolazione del cortisolo migliorano, contribuendo a ridurre l'irrequietezza e i disturbi del sonno».

La dottoressa Browning sottolinea infine che l'impatto negativo dell'alcol sul sonno diminuisce in proporzione alla quantità ridotta.

«Più a lungo si rimane sobri, maggiori saranno i benefici per la qualità del sonno. Tuttavia, è necessario un periodo di astinenza di diverse settimane per percepire cambiamenti significativi», conclude la dottoressa.