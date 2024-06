L'acido salicilico può rendere la pelle secca ancora più secca.

Quando scegliete prodotti per la cura della pelle, è essenziale guardare gli ingredienti.

Spesso, a chi soffre di pelle secca, si consiglia semplicemente di idratare la pelle regolarmente, ma è cruciale riconoscere che non tutti gli idratanti sono adatti a questo tipo di pelle.

Ali Hedley, Clinical Engagement Manager presso Epaderm, evidenzia gli ingredienti da evitare per chi soffre di pelle secca.

Acido salicilico

Generalmente presente in prodotti formulati per la pelle grassa e acneica, l'acido salicilico dissolve il sebo che intasa i pori e regola la produzione di olio. «Pertanto,» spiega Ali, «l'utilizzo di prodotti contenenti acido salicilico su pelle secca può intensificare la secchezza».

Alcool

Trovato in numerosi prodotti per la cura della pelle, l'alcool facilita la penetrazione degli ingredienti attraverso l'epidermide. Tuttavia, essendo fortemente disidratante, va contro le esigenze della pelle secca. «L'alcool viene aggiunto agli ingredienti per la cura della pelle perché aiuta altri ingredienti a penetrare più facilmente», afferma Ali. «Tuttavia, essendo disidratante, è l'opposto di ciò che le persone con pelle secca desiderano. Pertanto, è consigliabile evitare prodotti che elenchino alcool SD, alcool isopropilico e alcool denaturato».

Fragranze

Le fragranze artificiali sono comuni nei prodotti per la cura della pelle per mascherare l'odore di altri ingredienti e aumentarne l'attrattiva. «Molti prodotti hanno fragranze artificiali aggiunte, ma la maggior parte contiene alcool, che può causare disidratazione e rimuovere gli oli naturali della pelle piuttosto che reintegrarli», spiega l'esperta. «Quindi, è meglio evitare prodotti con fragranze artificiali, indipendentemente dal tipo di pelle».

Perossido di benzoile

Spesso utilizzato per la pelle grassa perché eccellente nell'eliminare gli oli naturali. «Questo ingrediente è raccomandato per chi ha problemi di pelle grassa e acne perché asciuga la pelle rimuovendo gli oli naturali», commenta Ali. «Tuttavia, se applicato sulla pelle secca, può causare eccessiva secchezza, arrossamenti e irritazioni».

Per chi ha la pelle secca, Ali raccomanda la Crema Epaderm, che descrive come «un emolliente e detergente 2-in-1 clinicamente provato che può migliorare l'idratazione della pelle in soli due settimane».

