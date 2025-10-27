Dormire di più fa dimagrire. Covermedia

Andare a dormire tardi non influisce solo sull'umore: altera gli ormoni della fame, rallenta il metabolismo e favorisce l'aumento di grasso corporeo.

Mangiare meno, muoversi di più, contare le calorie: per molti questi sono i pilastri di una dieta efficace.

Eppure un fattore spesso ignorato pesa più di quanto si pensi: il sonno. La sua durata e, soprattutto, l'orario in cui si dorme influenzano metabolismo, ormoni e capacità del corpo di bruciare energia.

Uno studio della University of California, guidato dalla nutrizionista Elizabeth A. Thomas e pubblicato su Nutrients, ha seguito 83 adulti in sovrappeso monitorando abitudini di sonno e alimentazione. Risultato: per ogni ora in più trascorsa svegli prima di dormire, la percentuale di grasso corporeo aumentava in media dell'1,6%, anche a parità di dieta e attività fisica.

Dormire tardi, ingrassare prima

Secondo Thomas, non conta solo quanto si dorme, ma quando. Chi va a letto tardi tende ad avere un ritmo circadiano alterato, a mangiare in modo irregolare e a muoversi meno durante il giorno: un circolo vizioso che rallenta il metabolismo e favorisce l'accumulo di grasso.

Il professor Ingo Fietze, direttore del Centro di medicina del sonno della Charité di Berlino, conferma: «Il sonno non è un lusso, ma una parte del metabolismo. Regola ormoni, digestione, glicemia e la capacità del corpo di bruciare energia».

Fame, ormoni e sonno: un equilibrio fragile

Dormire poco abbassa il livello di GLP-1 (ormone della sazietà) e aumenta la grelina, che stimola l'appetito. Dopo notti brevi, il cervello reagisce più intensamente alle immagini di cibo – soprattutto dolci e snack grassi – mentre la stanchezza riduce il movimento spontaneo. Il risultato: più fame e meno calorie bruciate, con effetti visibili sulla bilancia.

Quando il sonno regola il metabolismo

La mancanza di riposo riduce la sensibilità all'insulina, favorendo l'accumulo di glucosio e aumentando il rischio di sovrappeso e diabete di tipo 2.

Le prove lo confermano:

Nella Quebec Family Study, chi dormiva meno di sei ore a notte ha preso in media 1,5 kg in più in sei anni.

Alla Columbia University, la privazione di sonno ha portato a un aumento di circa 300 calorie al giorno.

Alla University of Chicago, due settimane di sonno ridotto hanno incrementato l'assunzione di oltre 500 calorie quotidiane.

«Il corpo in mancanza di sonno entra in modalità stress», spiega Fietze. «Aumenta il cortisolo e immagazzina energia sotto forma di grasso».

Anche il microbiota segue il ritmo del sonno

Uno studio condotto in Cina su 88 bambini tra i 2 e i 14 anni ha rivelato che chi va a letto prima delle 21:30 ha una flora intestinale più sana e meno batteri pro-infiammatori. Dormire tardi, invece, altera l'equilibrio microbico e favorisce i processi legati all'obesità.

Il sonno come parte della dieta

Tutte le evidenze portano alla stessa conclusione: per dimagrire non basta contare le calorie, bisogna anche contare le ore di sonno.