Novità Un robot-cane contro i mozziconi: così l'Italia ripulisce le spiagge

Covermedia

26.8.2025 - 16:00

Dall'Istituto Italiano di Tecnologia arriva VERO, il quadrupede che aspira le cicche di sigaretta dalla sabbia. Un aiuto concreto contro un inquinante tossico e sottovalutato.

Covermedia

26.08.2025, 16:00

26.08.2025, 16:43

Ogni estate le spiagge italiane si riempiono di un nemico quasi invisibile ma molto pericoloso: i mozziconi di sigaretta.

Minuscoli, facili da nascondere sotto un po' di sabbia, rilasciano più di 700 sostanze tossiche – dal nicotina ai metalli pesanti – che finiscono nel mare e, attraverso la catena alimentare, arrivano fino all'uomo.

Per contrastare il problema, i ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) hanno sviluppato un'idea sorprendente: un robot-cane che raccoglie automaticamente le cicche dalla sabbia.

VERO, il robot che pulisce camminando

Il prototipo si chiama VERO (Vacuum-cleaner Equipped RObot). Basato su una piattaforma a quattro zampe, è dotato di un aspirapolvere collegato a speciali ugelli realizzati in 3D e montati sulle zampe. Così, mentre cammina sulla sabbia o su superfici irregolari, il robot aspira i mozziconi senza perdere equilibrio.

«Un robot deve imparare a muoversi in ambienti complessi e non strutturati. Con VERO dimostriamo che è possibile», spiega Claudio Semini, responsabile del progetto al IIT.

Test: raccolti fino al 90% dei mozziconi

Nei primi esperimenti sulle spiagge di Genova, VERO è riuscito a raccogliere fino al 90% delle cicche presenti. Un risultato che supera di gran lunga l'efficienza della raccolta manuale. Per i comuni costieri significherebbe spiagge più pulite e meno ore di lavoro per gli operatori ecologici, con benefici anche per turisti e residenti.

Non solo spiagge: dall'agricoltura alle città

Il progetto ha però ambizioni più ampie. Grazie alla sua struttura modulare, ogni zampa del robot può essere equipaggiata con strumenti diversi: ugelli per distribuire trattamenti agricoli, sensori per monitorare infrastrutture o sistemi per raccogliere rifiuti urbani. Insomma, VERO potrebbe diventare un vero tuttofare della sostenibilità.

Teleoperativo: il fratello pericoloso

Accanto a VERO, l'IIT ha presentato anche Teleoperativo, un robot quadrupede dotato di braccio meccanico, controllato a distanza tramite visore VR e guanti aptici. La sua missione è affrontare scenari troppo rischiosi per l'uomo: siti chimici, centrali nucleari, piattaforme petrolifere o emergenze ambientali.

Un doppio vantaggio: ambiente più pulito e maggiore sicurezza

L'abbinata VERO-Teleoperativo mostra come la robotica possa avere un impatto concreto sulla società: da un lato ridurre l'inquinamento quotidiano, dall'altro proteggere vite umane in contesti estremi.

Mozziconi, un problema più grande di quanto sembri

I dati restano allarmanti: ogni anno nel mondo si fumano circa sei trilioni di sigarette e più di quattro trilioni di mozziconi finiscono in natura. Uno studio del Leibniz-Institut ha rilevato tracce di nicotina in tutti i fiumi e i laghi di Berlino, a livelli dannosi per piccoli organismi acquatici. È la conferma che le cicche non sono solo rifiuti fastidiosi: rappresentano una minaccia diretta per gli ecosistemi e per la qualità dell'acqua.

