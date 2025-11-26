Un nuovo sensore sviluppato all'Università di Utrecht permette di osservare in tempo reale come le cellule riparano i danni al DNA. Un'innovazione che potrebbe aiutare a capire prima e meglio se un farmaco contro il cancro funziona, qual è la dose corretta e quando una terapia diventa troppo aggressiva.

Covermedia Covermedia

Per la prima volta gli scienziati sono riusciti a seguire, attimo per attimo, come una cellula riconosce un danno al DNA e attiva i meccanismi per ripararlo.

Non più una serie di immagini statiche, ma un vero «film» in tempo reale: il danno compare, arrivano le proteine di riparazione, il tratto di DNA torna stabile. Un progresso tecnico che potrebbe cambiare il modo in cui vengono sviluppati e testati i farmaci oncologici.

Il nuovo sensore, creato dal team dell'Università di Utrecht, sfrutta un frammento di una proteina naturale dotata di un segnale luminoso. Questa si lega per pochi istanti alle zone danneggiate del genoma e poi si stacca, senza interferire con il lavoro della cellula. Così la riparazione segue il suo corso, mentre la telecamera registra ogni passaggio. «Il vantaggio è che vediamo il comportamento reale della cellula, senza disturbarlo», spiega il coordinatore dello studio, Tuncay Baubec.

I test hanno mostrato che il sensore risponde a diversi tipi di danno – dai composti usati in laboratorio ai raggi UV – producendo segnali luminosi nitidi e localizzati. Confrontato con gli anticorpi tradizionalmente impiegati per evidenziare le lesioni, ha fornito risultati sovrapponibili, confermando l'accuratezza del sistema. «Quando ho visto che il sensore si accendeva negli stessi punti degli anticorpi commerciali, ho capito che avrebbe funzionato», racconta il biologo Richard Cardoso da Silva.

Il passo successivo è stato testarlo in organismi viventi. Nel modellino C. elegans, la tecnologia ha mostrato rotture di DNA programmate durante lo sviluppo, segnando un traguardo importante: per la prima volta è possibile osservare la riparazione genetica anche in un organismo intero, non solo in colture cellulari.

Per l'oncologia si aprono nuove prospettive. Molte terapie mirano proprio a danneggiare il DNA delle cellule tumorali: ora sarà possibile misurare con più precisione quanto velocemente avviene la riparazione, se la dose è efficace e quando gli effetti collaterali diventano troppo pesanti. In pratica, una guida per calibrare i trattamenti in modo più personalizzato e sicuro.

Lo strumento è inoltre modulare: altri componenti si possono aggiungere per mappare i danni, capire dove si concentrano o identificare le proteine coinvolte. Un potenziale utile anche per tossicologia, radioprotezione e ricerca di base. «Tutte le istruzioni sono online, chiunque può utilizzarlo da subito», precisano gli autori.

Un sensore che illumina i guasti del DNA in tempo reale: un piccolo segnale luminoso che potrebbe diventare un grande alleato nella progettazione delle terapie del futuro.