In pochi minuti i medici possono sapere se un farmaco funziona o meno. La nuova tecnologia sviluppata dal Fraunhofer promette cure mirate, meno errori e ospedali meno sotto pressione.

Covermedia Covermedia

Gli antibiotici sono stati una delle grandi rivoluzioni della medicina, ma la loro efficacia è sempre più compromessa.

Secondo le stime, ogni anno nel mondo 700.000 persone muoiono a causa di infezioni resistenti ai farmaci, e il numero è destinato a salire. Uno dei problemi principali è la lentezza delle diagnosi: per sapere se un antibiotico funziona contro un batterio servono in media 8-16 ore di analisi in laboratorio. Un tempo spesso troppo lungo per pazienti già in condizioni critiche.

Un team del Fraunhofer USA Center for Manufacturing Innovation di Boston, insieme al Fraunhofer IGB in Germania, sta lavorando a un nuovo sistema chiamato µFLOWDx, capace di ridurre drasticamente l'attesa: la resistenza agli antibiotici può essere rilevata in pochi minuti.

La tecnologia si basa su un sistema microfluidico: i batteri di un campione vengono fissati su superfici trattate e sottoposti a diversi antibiotici. Sensori ottici con nanotubi di carbonio fluorescente rilevano in tempo reale se le cellule reagiscono al farmaco, producendo molecole come ATP o perossido di idrogeno. Se il segnale non cambia, significa che il farmaco non ha alcun effetto.

Secondo Jan Stegemann, project leader al Fraunhofer IMS, «la microbiologia clinica ha urgente bisogno di strumenti rapidi e flessibili che possano stare al passo con la velocità delle infezioni». L'obiettivo è una piattaforma in grado di riconoscere i cambiamenti metabolici prima ancora della morte cellulare, permettendo decisioni terapeutiche basate su dati evidenti e immediati.

Le implicazioni sono enormi: cure tempestive, meno errori di prescrizione, riduzione delle complicazioni e ricoveri ospedalieri più brevi. Non solo: diagnosi più rapide ridurrebbero anche l'uso indiscriminato di antibiotici a largo spettro, contribuendo a rallentare la diffusione delle resistenze.

Per i sistemi sanitari, sotto pressione in tutto il mondo, significherebbe costi minori, degenze ridotte e meno pazienti in terapia intensiva. Un passo avanti che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui affrontiamo una delle emergenze mediche del nostro tempo.