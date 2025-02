Chiunque trascorra molto tempo davanti agli schermi potrebbe essere affetto dalla sindrome da visione computerizzata. (immagine simbolica) Immagine: Keystone

Molte persone soffrono della sindrome da visione da computer. I sintomi di questa moderna malattia vanno dal bruciore agli occhi al mal di testa e ad altri problemi.

Keystone-SDA, SDA SDA

Hai fretta? blue News riassume per te La metà di coloro che usano molto computer o smartphone soffrono della sindrome da visione da computer (CVS).

Fissare gli schermi per lunghi periodi affatica gli occhi.

La CVS può provocare soprattutto mal di testa.

A chi ne è affetto si consiglia di fare una pausa di 20 secondi dallo schermo ogni 20 minuti. Mostra di più

Il problema è internazionale: «La sindrome da visione computerizzata (CVS), nota anche come affaticamento digitale degli occhi, descrive un gruppo di problemi oculari e visivi causati dall'uso prolungato di computer, tablet, e-reader e telefoni cellulari», afferma l'American Optometric Association.

«Gli studi indicano che ne soffre una persona su due che fa un uso intensivo di computer e smartphone soffre di CVS», ha dichiarato Wolf Lagreze della Società Oftalmologica Tedesca (DOG), che dirige il Dipartimento di Neuroftalmologia, Oftalmologia Pediatrica e Trattamento dello Strabismo presso la Clinica Oculistica Universitaria di Friburgo.

I sintomi principali della CVS sono mal di testa e bruciore agli occhi causati da una postura cronicamente scorretta e da occhi irritati. L'American Society of Optometry elenca i seguenti sintomi principali della CVS: affaticamento degli occhi, mal di testa, visione offuscata, secchezza oculare e dolore al collo e alle spalle.

Gli schermi affaticano gli occhi

Secondo l'esperto della Società tedesca di oftalmologia, parte del problema è dovuto alla tecnologia informatica stessa.

«Controlliamo il cursore del computer con il mouse», ha spiegato l'oculista tedesco. «Per poter coordinare bene i nostri movimenti, riduciamo inconsciamente la frequenza di ammiccamento».

Ammiccamento che permette agli occhi di venire adeguatamente inumiditi con il liquido lacrimale, ma in questi casi il processo naturale diventa instabile e gli occhi iniziano a bruciare.

«Con il tempo, a volte, diventa un dolore in direzione della testa», ha detto Lagreze.

L'esperto raccomanda di fare frequenti pause al computer, guardare in lontananza ogni pochi minuti e sbattere consapevolmente le palpebre o addirittura chiudere gli occhi per qualche secondo.

«È anche utile per gli occhi ventilare regolarmente l'ambiente per mantenere l'aria più umida».

Gli occhiali da vicino possono fornire un rimedio

Anche gli occhiali varifocali possono rappresentare un problema. Se vi state avvicinando ai 50 anni e notate che vi viene il mal di testa davanti al computer, dovreste innanzitutto pensare alla presbiopia, che rende difficile la visione da vicino e provoca affaticamento e una sensazione di pressione alla testa.

«Gli occhiali da vicino possono essere d'aiuto, ma spesso questo passo viene ritardato», ha detto ancora il tedesco. Anche gli occhiali varifocali con lente ravvicinata aiutano a contrastare la presbiopia, ma possono scatenare nuovamente il mal di testa.

«Questo perché poi ci sediamo come congelati e non muoviamo più la testa e la colonna vertebrale per ottenere la migliore nitidezza sullo schermo».

Questo porta a una postura scorretta, che favorisce il mal di testa. «La soluzione è quella di farsi fare degli occhiali da computer aggiuntivi, come quelli monofocali per una distanza di visione di circa 80 centimetri».

Il consiglio: 20 secondi di pausa ogni 20 minuti

La scarsa vista è una causa comune di mal di testa di origine oculare. «Se la miopia o la presbiopia non vengono riconosciute o corrette, affatichiamo gli occhi, e la reazione è un mal di testa serale».

Questo vale anche se gli occhiali o le lenti a contatto non sono della giusta gradazione o se c'è uno strabismo «nascosto» che viene compensato da un maggiore lavoro dei muscoli oculari.

«Utilizzando test e visite oculistiche per individuare la causa e regolare correttamente gli ausili visivi, il mal di testa di solito scompare».

La Società Americana di Optometria offre il seguente consiglio sul problema del CVS: «Per alleviare l'affaticamento digitale degli occhi, seguite la regola del 20-20-20: fate una pausa di 20 secondi ogni 20 minuti per guardare qualcosa a 20 piedi (sei metri e mezzo ndr.) di distanza».

Negli Stati Uniti si stima che un lavoratore medio trascorra circa sette ore al giorno davanti a uno schermo.