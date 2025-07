Una Tesla non ha permesso ai suoi proprietari di rientrare. ChatGPT 4o @blue News

Un viaggio in auto si è concluso con un fiasco per una giovane coppia statunitense. A 2'700 chilometri da casa e a più di tre ore dal più vicino centro di assistenza Tesla, la loro auto elettrica si è rifiutata di funzionare e si è bloccata.

Hai fretta? blue News riassume per te Una coppia americana è rimasta bloccata a 2'700 chilometri da casa quando una batteria della loro Tesla si è guastata.

Il veicolo non poteva essere avviato né aperto.

Il guasto ha raggiunto centinaia di migliaia di visualizzazioni su Tiktok e ha fatto luce sulla dipendenza delle moderne auto elettriche da componenti spesso trascurati. Mostra di più

Quella che era iniziata come una normale gita di un giorno si è trasformata in un incubo su quattro ruote per la conducente statunitense Cassidy Carballo e il suo compagno.

Dopo una cena lontano da casa, si sono trovati improvvisamente davanti a delle porte chiuse: la loro Tesla non rispondeva più ai comandi.

I tentativi di ottenere aiuto tramite la hotline Tesla sono stati ampiamente infruttuosi. Anche la raccomandazione di portare il veicolo a un punto di assistenza, a 250 chilometri di distanza, non è stata particolarmente utile.

La maggior parte dei servizi di rimorchio non disponeva delle attrezzature necessarie per trasportare una Tesla in modo sicuro.

La coppia ha dunque dovuto passare la notte in albergo. La mattina successiva è arrivata una sorpresa: l'app Tesla ha segnalato che le porte erano di nuovo sbloccate. A quanto pare il sistema si era almeno parzialmente riabilitato, o semplicemente resettato.

Il punto debole del sistema a 12 volt

Come si è poi scoperto, il problema era dovuto a un componente che sembra poco appariscente nell'ecosistema Tesla altamente automatizzato: la batteria da 12 volt.

Questa alimenta le funzioni classiche come gli alzacristalli elettrici, le luci, i tergicristalli e le serrature e di solito deve essere sostituita dai tre ai cinque anni. Se si guasta, la maggior parte dell'elettronica di bordo si guasta, compresa la capacità di avviare l'auto.

Tesla ha finalmente risposto con una soluzione software. La batteria principale ha assunto temporaneamente i compiti della batteria da 12 volt.

Ma c'è una fregatura. «Ci è stato detto che in questo modo la batteria principale si sarebbe scaricata più rapidamente», spiega Carballo. E in effetti, durante il tragitto verso il Supercharger, non hanno funzionato né la funzione di ricarica dello smartphone né altre funzionalità.

L'indicatore della batteria si è abbassato più rapidamente del solito.

La batteria poteva essere sostituita presso il centro di assistenza per una cifra relativamente bassa, 160 dollari. Tuttavia, l'incidente ha attirato da tempo una grande attenzione: il video di TikTok in cui Carballo documenta la sua odissea in Tesla ha ricevuto finora quasi 800'000 visualizzazioni.

I commenti spaziano dalla pietosa presa in giro alla critica di fondo sulla dipendenza dei veicoli moderni dalla fragile elettronica.