Lavare gli indumenti tra un utilizzo e l'altro è essenziale perché possono diventare un terreno di coltura per i batteri.

Molti di noi sono colpevoli di non lavare abbastanza il proprio kit da palestra, ma è importante ricordare che questo può portare alla diffusione di batteri e germi.

Lavare regolarmente gli indumenti e l'attrezzatura da palestra può essere una seccatura, ma gioverà al vostro benessere generale e prolungherà la vita della vostra attrezzatura.

Matt Bishop, portavoce di Viking Extrusions, ha rivelato quali sono gli oggetti più sporchi nella borsa da palestra e come pulirli correttamente.

Tappetini da yoga

È consigliabile pulire regolarmente il tappetino da yoga.

«I tappetini da yoga raccolgono sporco e sudore durante gli allenamenti, che possono infiltrarsi nel loro materiale poroso, creando un rifugio per i batteri», spiega Matt. «Per mantenere la pulizia, puliteli dopo ogni sessione utilizzando uno spray disinfettante o una soluzione di acqua e aceto. Una pulizia profonda mensile con acqua e detergente delicato può aiutare a eliminare le macchie più ostinate».

Bottiglie d'acqua

La pulizia della borraccia tra un utilizzo e l'altro è essenziale per prevenire la formazione di batteri e muffe.

«Le bottiglie d'acqua hanno bisogno di attenzioni quotidiane; lavatele accuratamente con acqua calda e sapone», raccomanda l'esperto. «Una pulizia periodica profonda con una miscela di bicarbonato di sodio e acqua, strofinata con uno spazzolino per bottiglie, aiuta a eliminare i residui dalle zone più difficili da raggiungere. Separate le bottiglie per le diverse bevande per evitare odori e sapori persistenti».

Abbigliamento fitness

Gli indumenti da palestra sudati possono diventare rapidamente un terreno fertile per i batteri, che possono causare potenziali rischi per la salute.

«Il sudore e gli oli prodotti durante l'esercizio fisico si attaccano ai tessuti, creando un ambiente favorevole alla crescita dei batteri e a potenziali rischi per la salute», avverte Matt. «Lavate gli indumenti subito dopo l'allenamento per evitare l'accumulo di batteri, trattando prima le macchie per assicurarvi che siano completamente scomparse. Optate per l'asciugatura a basso calore o all'aria dei tessuti tecnici per prolungarne la durata».

Scarpe da ginnastica

Dovreste trovare il tempo di arieggiare regolarmente le vostre scarpe da ginnastica per evitare l'accumulo di umidità.

«L'umidità dovuta al sudore dei piedi può provocare cattivi odori nelle scarpe. Dopo l'attività fisica, lasciate arieggiare bene le scarpe da ginnastica per evitare l'accumulo di umidità», consiglia l'esperto. «L'uso di un deodorante per scarpe o di una spolverata di bicarbonato di sodio all'interno può aiutare a mantenere la freschezza e l'igiene. La rotazione tra le paia dà a ciascun paio il tempo necessario per asciugarsi completamente prima dell'uso successivo».

Asciugamani

Gli asciugamani da palestra sono usati principalmente per asciugare il sudore, quindi è importante lavarli il più spesso possibile.

«Gli asciugamani da allenamento assorbono il sudore e i batteri e devono essere lavati dopo ogni sessione con acqua calda e detersivo per eliminare i batteri», raccomanda Matt. «L'asciugatura al sole può mantenere gli asciugamani ancora più puliti grazie alle proprietà antibatteriche naturali dei raggi UV».

Tracker di fitness

Se indossate il vostro fitness tracker mentre sudate e non lo pulite regolarmente, è probabile che abbia raccolto molti batteri e sporco.

«Il sudore, gli oli e la sporcizia accumulati durante gli allenamenti possono annidarsi sui fitness tracker, favorendo la crescita di batteri e sporcizia. Manteneteli puliti strofinando delicatamente la superficie con un panno in microfibra leggermente umido o con una salvietta disinfettante dopo l'allenamento», afferma l'esperto. «Per i fitness tracker a base di silicone, evitare di usare detergenti aggressivi o di immergerli in acqua per evitare danni e garantirne la durata».

Queste semplici misure possono aiutare a mantenere il vostro kit da palestra pulito e libero da batteri, contribuendo così al vostro benessere generale.

Covermedia