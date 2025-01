La fiducia in se stessi è importante perché fornisce le capacità e i meccanismi per affrontare le difficoltà, ma è anche qualcosa su cui molti di noi devono lavorare.

Covermedia Covermedia

Passato il Capodanno e stilati i buoni propositi, molti di noi stanno pensando a come migliorare la propria fiducia.

Una guida semplice per aumentare la fiducia in te stesso

La fiducia in se stessi è importante perché fornisce le capacità e i meccanismi per affrontare le difficoltà, ma è anche qualcosa su cui molti di noi devono lavorare.

La dottoressa Sophie Ward, responsabile del Dipartimento di Psicologia presso l'Arden University, ha condiviso quattro strategie per sentirci più sicuri di noi stessi.

Pratica il dialogo positivo con te stesso

Prima di tutto, è importante sapere che il modo in cui parli a te stesso può influire sulla tua fiducia.

«Sostituisci i pensieri negativi con affermazioni positive e incoraggiati con dichiarazioni motivanti e potenzianti», raccomanda la dottoressa Ward. «Questo aiuterà a cambiare il tuo modo di pensare e ad aumentare la fiducia in te stesso».

Concentrati sui tuoi punti di forza

Anche se può essere allettante soffermarsi su ciò che vorresti cambiare di te, concentrarti su ciò in cui sei bravo può farti sentire più sicuro.

«Identifica e celebra i tuoi punti di forza e ricordati cosa sai fare bene», suggerisce l'esperta. «Puoi sempre usare le tue abilità per aumentare la fiducia in situazioni difficili».

Esci dalla tua zona di comfort

Metterti alla prova può sembrare spaventoso, ma può aiutarti a costruire fiducia e ad ampliare i tuoi orizzonti.

«Spingiti a provare cose nuove e ad affrontare sfide, anche se ti sembrano intimidatorie», consiglia la dottoressa Ward, aggiungendo che ogni volta che riesci in qualcosa, ti sentirai più sicuro.

Adotta una mentalità orientata alla crescita

Se ti capita di affrontare un ostacolo, cerca di vederlo come un'opportunità per crescere piuttosto che come un disastro.

«Considera le sfide come opportunità di apprendimento, non come blocchi insormontabili», suggerisce. «Allenati a credere che, con impegno e perseveranza, puoi evolvere e migliorare continuamente. Questo ti farà sentire più sicuro quando affronti nuove esperienze».