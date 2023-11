Sottoporsi regolarmente a esami oculistici può aiutare a tenere sotto controllo la salute degli occhi.

Abbiamo a disposizione un solo paio di occhi, quindi è importante prendersene cura in modo corretto.

Esistono diversi modi per proteggere gli occhi e la vista, come ad esempio praticare una buona igiene oculare e sottoporsi regolarmente a esami oculistici.

Nimmi Mistry, ottico professionista di Vision Direct, ci spiega come fare.

Smettere di fumare

Prima di tutto, se siete fumatori, dovreste prendere in considerazione l'idea di smettere di fumare perché danneggia i vostri occhi.

«È più facile a dirsi che a farsi per alcuni, ma quando si fuma si rischia di danneggiare il nervo ottico», avverte Nimmi. «Il nervo ottico collega l'occhio al cervello e se viene danneggiato può portare alla cecità. Quando il tabacco viene bruciato produce 7.000 sostanze chimiche, molte delle quali irritano e danneggiano gli occhi».

Eseguire regolarmente esami della vista

Esami oculistici regolari sono un modo efficace per tenere sotto controllo la salute degli occhi.

«I test oculistici sono un controllo essenziale per la salute dei vostri occhi che determina se avete bisogno di occhiali o di cambiare la prescrizione. Il test può aiutare a individuare problemi oculari comuni come la cataratta», spiega l'esperto. «Dovreste prenotare un test oculistico ogni due anni, ma se riscontrate problemi o avete dubbi sulla vostra vista, dovreste rivolgervi a un optometrista».

Cambiare regolarmente le federe

Cambiare regolarmente le federe può contribuire a ridurre la quantità di batteri che entrano in contatto con gli occhi.

«Non cambiarle frequentemente può portare a un accumulo di oli, sudore, sporcizia, polvere e batteri, che a loro volta possono causare irritazioni e arrossamenti agli occhi se non vengono affrontati», avverte Nimmi. «Assicuratevi di cambiare regolarmente le federe e di sostituire i cuscini ogni sei mesi per tenere lontani i batteri».

Praticare una buona igiene degli occhi

«Questo significa non strofinarsi gli occhi perché potrebbe irritarli, trasmettere batteri e causare piccoli graffi sulla pelle delicata del contorno occhi», afferma Nimmi. «Una buona igiene significa anche non condividere i trucchi, non usare trucchi che hanno superato la data di scadenza e pulire regolarmente i pennelli. Tutto questo vi aiuterà a evitare i batteri dannosi per gli occhi».

Assumere vitamine specifiche per gli occhi

Se volete dare una marcia in più ai vostri occhi, prendete in considerazione l'assunzione di vitamine specifiche per la salute degli occhi.

«Le vitamine ricche di luteina e zeaxantina, presenti in elevate quantità nelle verdure a foglia come spinaci e cavoli, possono aiutare a preservare la vista», dice Nimmi. «Alcune ricerche suggeriscono anche che la vitamina A, la vitamina D e gli acidi grassi omega-3 aiutano a lubrificare l'occhio e a ridurre i sintomi della secchezza oculare».

Covermedia