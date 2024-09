Raschiare la lingua può aiutare a prevenire l'alitosi, mentre dentifrici e collutori specifici contribuiscono a mantenere una corretta igiene orale.

L'alito cattivo non è solo un segno di scarsa igiene orale, ma può anche causare imbarazzo e disagio nelle relazioni quotidiane.

«L'alito cattivo, noto scientificamente come alitosi, è un problema comune, ma ancora così tabù che molte persone evitano di parlarne», afferma il dentista Ashish B Parmar.

Il dottor Parmar ha condiviso alcuni consigli essenziali per mantenere l'alito fresco e prevenire l'alitosi.

Spazzolare due volte al giorno

Il primo passo per prevenire l'alito cattivo è una corretta igiene orale. «È fondamentale spazzolare i denti due volte al giorno con uno spazzolino elettrico», sottolinea l'esperto.

Pulire tra i denti

Mentre molti si concentrano sulla pulizia della superficie dei denti, spesso si dimenticano degli spazi interdentali. «Pulire ogni giorno gli spazi tra i denti è essenziale», consiglia il dottor Parmar. «Utilizzate il filo interdentale o gli scovolini interdentali, poiché l'accumulo di placca tra i denti è una delle principali cause dell'alito cattivo».

Raschiare la lingua

Un altro strumento efficace per combattere l'alitosi è il raschietto per la lingua. «La parte posteriore della lingua presenta uno strato che può contribuire all'alito cattivo», spiega Parmar. «Pulendo la lingua ogni giorno come parte della vostra routine, potete fare molto per eliminare i cattivi odori».

Usare i prodotti giusti

L'utilizzo di prodotti di qualità, come dentifrici e collutori, è fondamentale per ridurre il rischio di alitosi. «È importante utilizzare i prodotti raccomandati dal dentista», afferma Parmar. «Molti collutori in commercio mascherano solo il problema. Come professionista, utilizzo il collutorio UltraDEX da oltre 20 anni e lo raccomando a tutti i miei pazienti».

