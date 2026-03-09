Una nuova tecnologia permette di osservare il mondo dal punto di vista degli animali. I ricercatori hanno sviluppato un sistema capace di registrare video che mostrano colori e segnali luminosi normalmente invisibili agli esseri umani, aprendo nuove prospettive per la ricerca e la divulgazione scientifica.

Covermedia Covermedia

Il modo in cui gli animali percepiscono i colori può essere molto diverso da quello umano.

Molte specie sono infatti in grado di rilevare lunghezze d'onda della luce che i nostri occhi non percepiscono, come l'ultravioletto. Ora una nuova tecnologia di ripresa consente di visualizzare queste differenze attraverso video realistici che mostrano come alcune specie vedono realmente l'ambiente circostante.

Il sistema è stato sviluppato da un team internazionale di ricercatori e descritto sulla rivista scientifica PLOS Biology. Tra gli studiosi coinvolti figurano il biologo Daniel Hanley della George Mason University e la ricercatrice Vera Vasas della University of Sussex.

«Siamo stati a lungo affascinati da come gli animali vedono il mondo», ha spiegato Hanley.

Da cosa dipende la percezione dei colori?

La percezione dei colori dipende dal numero e dal tipo di recettori presenti negli occhi. Gli esseri umani ne possiedono tre, mentre molte specie ne hanno di più.

Gli uccelli, per esempio, dispongono spesso di quattro tipi di recettori e possono quindi distinguere anche la luce ultravioletta. Questo permette loro di individuare segnali nel piumaggio durante il corteggiamento.

Le api, invece, si orientano grazie ai motivi ultravioletti presenti sui petali dei fiori, che funzionano come indicatori della posizione del nettare.

Anche le renne utilizzano la luce ultravioletta per distinguere meglio predatori o fonti di cibo nel paesaggio innevato.

Il sistema con le telecamere

Per rendere visibili questi segnali, i ricercatori hanno progettato un sistema composto da due telecamere commerciali e da un divisore di fascio che separa la luce ultravioletta da quella visibile.

Le immagini vengono registrate simultaneamente in quattro canali – ultravioletto, blu, verde e rosso – e poi elaborate da un software che ricostruisce la percezione cromatica di diverse specie animali.

Il risultato sono video che mostrano la scena così come potrebbe apparire agli animali. Nei test, il sistema ha raggiunto un livello di accuratezza superiore al 92 per cento rispetto alle tradizionali misurazioni spettrometriche.

«Siamo rimasti molto sorpresi da quanto il metodo sia preciso anche con oggetti in movimento», ha osservato Hanley.

Interessante nell'ambito della divulgazione

Oltre alla ricerca scientifica, la tecnologia potrebbe avere applicazioni importanti nella divulgazione e nel documentario naturalistico. Il sistema utilizza infatti componenti facilmente reperibili e software open source, permettendo ad altri gruppi di ricerca e ai filmmaker di replicarlo e svilupparlo.

Le prime immagini mostrano quanto la percezione animale possa differire dalla nostra. Le ali di alcune farfalle rivelano motivi ultravioletti invisibili all'occhio umano, mentre le piume dei pavoni brillano con intensità in questo spettro di luce.

Anche i fiori appaiono completamente diversi: i petali mostrano contrasti e disegni che per gli insetti funzionano come vere e proprie indicazioni per trovare il nettare.

Osservare il mondo attraverso gli occhi degli animali non è solo una curiosità scientifica: può aiutare a comprendere meglio i comportamenti, la comunicazione e le strategie di sopravvivenza di molte specie, offrendo nuovi strumenti per la ricerca e la tutela della biodiversità.