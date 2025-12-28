Un'azienda americana ha prodotto soluzioni per la cura delle natiche, una parte del corpo spesso negletta, avvolta sempre ancora da un certo tabù culturale (immagine simbolica). Imago

Un'azienda americana sembra aver trovato la soluzione a diversi problemi causati dalla secchezza delle natiche, fornendo anche un asciugamano dedicato. Vi spieghiamo di più.

L'azienda ha intervistato 568 persone e più della metà ha dichiarato di aver sofferto di irritazione anale solo nell'ultimo anno.

Il CEO del marchio, Chad O'Connell, dice che «l'irritazione anale non fa distinzioni e colpisce tutti allo stesso modo: uomini e donne, gay ed eterosessuali, di tutte le età e di tutti i contesti».

Soluzioni innovative per emorroidi croniche, ragadi e infiammazioni e anche il cancro al colon-retto.

Asset vende pure un asciugamano dedicato al lato B, con tanto di etichetta, per evitare spiacevoli confusioni. Mostra di più

Quando è stata l'ultima volta che hai pensato alla cura della tua pelle, laggiù? Se la tua soluzione preferita è insaponarti con una normale saponetta o un bagnoschiuma, alcuni esperti affermano che potresti ritrovarti con un vero e proprio fastidio al sedere.

Ecco allora che un marchio americano ha deciso di prendersi cura del tuo lato B, con prodotti dermatologici studiati appositamente.

Prodotti per il tabù per eccellenza

«Ci sono marchi che rappresentano quasi ogni centimetro del corpo e affrontano i problemi intimi, ma nessun marchio si è dedicato al lato B», ha detto al «New York Post» il fondatore e CEO di Asset Chad O'Connell. «È il tabù per eccellenza».

L'azienda ha intervistato 568 persone e ha scoperto che ben il 93% aveva avuto problemi ai glutei almeno una volta nella vita. Più della metà ha dichiarato di aver sofferto di irritazione anale solo nell'ultimo anno.

«L'irritazione anale non fa distinzioni», ha detto O'Connell. «Colpisce tutti allo stesso modo: uomini e donne, gay ed eterosessuali, di tutte le età e di tutti i contesti».

La maggior parte di questi problemi si manifesta entro circa cinque centimetri dall'ano, una zona altamente sensibile nota come zona perianale. «È lì che le persone avvertono problemi come prurito eccessivo, infiammazione, dolore, gonfiore e fastidio comunemente associati a emorroidi e ragadi».

Una pelle delicata

Già delicata, questa pelle si assottiglia con l'età, rendendo i problemi più comuni nel tempo. «Le abitudini quotidiane possono peggiorare la situazione: usare saponi tradizionali, pulirsi troppo, fare eccessivo uso di salviette umidificate, accumulare sudore e stare seduti o in piedi per lunghi periodi sono tutti fattori che stressano questa zona sensibile», ha spiegato ancora il CEO dell'azienda statunitense.

Se si aggiungono poi fattori come gravidanza e travaglio, stitichezza, giochi anali, depilazione o persino sollevamento pesi in palestra, avrete la tempesta perfetta per dei possibili forti disagi.

Una soluzione che non esisteva

Come ha spiegato lui stesso al popolare magazine online newyorkese, O'Connell aveva sofferto per tutta la vita di emorroidi croniche, ragadi e infiammazioni, nonostante una buona igiene e una buona salute generale.

«Un dolore al sedere mi ha fatto venire un'idea», ha detto. «E se esistesse un marchio dedicato esclusivamente ai glutei?».

Era stanco di usare prodotti per la cura reattiva che non risolvevano mai il problema e ha così creato una soluzione nutriente quotidiana che semplicemente non esisteva. Non un'impresa facile. «È estremamente difficile formularlo per quella parte del corpo».

Il tabù delle natiche che rimangono asciutte

L'ano comprende due tipi di tessuto: la pelle perianale esterna e il tessuto interno che si trasforma in mucosa, lo stesso tipo presente sulle labbra. Mentre il tessuto interno è naturalmente umido, la pelle perianale esterna è fatta per rimanere asciutta. Il problema è che il flusso d'aria tra le guance è praticamente inesistente.

A ciò si aggiunge il tabù, lo stigma della zona interessata. «Tutti questi fattori rendono la salute anale un argomento scomodo e spesso evitato».

Gravi conseguenze

Disagi che possono portare a gravi conseguenze, come il cancro del colon-retto, a oggi una delle principali cause di morte per cancro negli adulti sotto i 50 anni, nonostante sia altamente curabile se diagnosticato precocemente.

Un asciugamano solo per il sedere

L'azienda, inoltre, produce anche un asciugamano speciale dedicato alla zona posteriore.

Gli asciugamani in cotone dai colori vivaci sono chiaramente etichettati, evitando qualsiasi imbarazzante confusione.

Questo perché il più delle volte, qualsiasi contaminazione incrociata è innocua, ma le persone semplicemente non amano l'idea di asciugarsi il viso con la stessa parte di asciugamano che hanno usato per i glutei.

I tabù si possono sfatare, ora non ci tocca che provarli.