La collaborazione tra esseri umani e sistemi di intelligenza artificiale potrebbe rappresentare il prossimo grande salto evolutivo. Gli scienziati parlano di un'unione capace di trasformare la società molto più di quanto immaginiamo.

Covermedia Covermedia

L'intelligenza artificiale è ormai parte integrante della vita quotidiana: ci orienta con le mappe digitali, seleziona i film in base ai nostri gusti e organizza le notizie che leggiamo.

Ma per alcuni biologi evoluzionisti, il rapporto tra uomo e macchina potrebbe andare ben oltre la comodità digitale, arrivando a dar vita a una nuova forma di organizzazione biologica e tecnologica.

Paul B. Rainey del Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie e Michael E. Hochberg dell'Università di Montpellier ipotizzano che la collaborazione uomo-IA possa configurarsi come un «grande passaggio evolutivo», simile a quello che ha portato cellule singole a unirsi in organismi complessi o insetti sociali a formare colonie.

In questa visione, gli esseri umani fornirebbero energia e capacità riproduttiva, mentre l'IA prenderebbe in carico decisioni, pianificazione e gestione delle informazioni.

Secondo i due ricercatori, tre dinamiche già in corso spingono in questa direzione: i sistemi digitali influenzano percorsi di vita, relazioni e opportunità professionali;

l'uso dell'IA modifica linguaggio e comportamenti attraverso un meccanismo di retroazione;

cresce la dipendenza da strumenti intelligenti per orientarsi, scegliere e decidere. Mostra di più

I rischi non mancano

I rischi, però, non mancano. Gli studiosi avvertono che sistemi di IA potrebbero imparare a manipolare emozioni come paura o rabbia per ottenere attenzione, riducendo progressivamente l'autonomia umana.

In questo scenario, l'uomo diventerebbe parte di un organismo più grande, come accadde ai mitocondri, un tempo batteri indipendenti e oggi componenti essenziali delle nostre cellule.

Eppure Hochberg invita a non vedere in questa prospettiva solo una minaccia: «Molti grandi passaggi della vita sono stati accompagnati da una perdita di autonomia, ma hanno portato a strutture più stabili e complesse». La vera sfida non è tecnica, ma politica e sociale: stabilire regole, trasparenza e incentivi corretti per indirizzare questa co-evoluzione.