  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Scienza Uomo e intelligenza artificiale: sta nascendo una nuova forma di vita?

Covermedia

16.9.2025 - 16:50

La collaborazione tra esseri umani e sistemi di intelligenza artificiale potrebbe rappresentare il prossimo grande salto evolutivo. Gli scienziati parlano di un'unione capace di trasformare la società molto più di quanto immaginiamo.

Covermedia

16.09.2025, 16:50

16.09.2025, 16:59

L'intelligenza artificiale è ormai parte integrante della vita quotidiana: ci orienta con le mappe digitali, seleziona i film in base ai nostri gusti e organizza le notizie che leggiamo.

Ma per alcuni biologi evoluzionisti, il rapporto tra uomo e macchina potrebbe andare ben oltre la comodità digitale, arrivando a dar vita a una nuova forma di organizzazione biologica e tecnologica.

Paul B. Rainey del Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie e Michael E. Hochberg dell'Università di Montpellier ipotizzano che la collaborazione uomo-IA possa configurarsi come un «grande passaggio evolutivo», simile a quello che ha portato cellule singole a unirsi in organismi complessi o insetti sociali a formare colonie.

In questa visione, gli esseri umani fornirebbero energia e capacità riproduttiva, mentre l'IA prenderebbe in carico decisioni, pianificazione e gestione delle informazioni.

Secondo i due ricercatori, tre dinamiche già in corso spingono in questa direzione:

  • i sistemi digitali influenzano percorsi di vita, relazioni e opportunità professionali;
  • l'uso dell'IA modifica linguaggio e comportamenti attraverso un meccanismo di retroazione;
  • cresce la dipendenza da strumenti intelligenti per orientarsi, scegliere e decidere.
Mostra di più

I rischi non mancano

I rischi, però, non mancano. Gli studiosi avvertono che sistemi di IA potrebbero imparare a manipolare emozioni come paura o rabbia per ottenere attenzione, riducendo progressivamente l'autonomia umana.

In questo scenario, l'uomo diventerebbe parte di un organismo più grande, come accadde ai mitocondri, un tempo batteri indipendenti e oggi componenti essenziali delle nostre cellule.

Eppure Hochberg invita a non vedere in questa prospettiva solo una minaccia: «Molti grandi passaggi della vita sono stati accompagnati da una perdita di autonomia, ma hanno portato a strutture più stabili e complesse». La vera sfida non è tecnica, ma politica e sociale: stabilire regole, trasparenza e incentivi corretti per indirizzare questa co-evoluzione.

I più letti

Barbara d'Urso risponde alle critiche: «Trash io? Non mi appartiene»
Il principe Harry parla dopo l'incontro con il padre re Carlo: «Ho la coscienza a posto»
Ecco come la stampa celebra la nostra eroina dei Mondiali Ditaji Kambundji
Michelle Hunziker sulla relazione con Nino Tronchetti Provera: «La vivo con naturalezza»
Il Comandante delle Forze aeree: «La situazione in Europa è estremamente pericolosa»

Altre notizie

Grandi novità. Il più grande aggiornamento dell'iPhone degli ultimi anni è in arrivo, ecco cosa c'è da sapere

Grandi novitàIl più grande aggiornamento dell'iPhone degli ultimi anni è in arrivo, ecco cosa c'è da sapere

Settembre reset. I segreti della nutrizionista per tornare in forma dopo l'estate

Settembre resetI segreti della nutrizionista per tornare in forma dopo l'estate

Liquid Glass. WhatsApp con un design completamente nuovo: ecco come apparirà l'app

Liquid GlassWhatsApp con un design completamente nuovo: ecco come apparirà l'app