Si chiama «Me at the Zoo», dura 19 secondi ed è stato girato allo Zoo di San Diego, in California, da Jawed Karim. È iniziata così, vent'anni fa, il 23 aprile del 2005 l'avventura di YouTube.

La popolare piattaforma video era stata fondata pochi mesi prima, il 14 febbraio 2005, da tre ex dipendenti di PayPal, Chad Hurley, Steve Chen e appunto Jawed Karim. Nel giro di un mese il sito registra 30mila utenti al giorno, sei mesi dopo due milioni.

Il video «Me at the zoo» è stato girato da Yakov Lapitsky, amico di Karim: mostra il co-fondatore della piattaforma di fronte a due elefanti allo zoo californiano. Ad aprile 2025, il video ha ricevuto oltre 355 milioni di visualizzazioni.

Nessuno avrebbe mai immaginato che YouTube sarebbe diventato uno dei siti più visitati al mondo.

Secondo Google – che ha acquistato la piattaforma a ottobre 2006 per 1,65 miliardi di dollari – ogni minuto vengono caricate più di 500 ore di video, i filmati brevi (gli Shorts) contano più di 70 miliardi di visualizzazioni giornaliere, ogni giorno gli utenti di tutto il mondo guardano più di un miliardo di ore di contenuti solo sui televisori.

La piattaforma ha fatto nascere nuove professioni

In questi 20 anni la piattaforma non solo è cresciuta nei numeri, ma ha fatto nascere nuove professioni legate alla rete (gli YouTubers); ha tenuto testa all'avanzare dei social, in particolare TikTok e Instagram spinti dai più giovani e proprio dai video.

Continua a essere un pungolo per la tv con la trasmissione di eventi dal vivo e ha fatto da apripista allo streaming video di Netflix e a quello musicale di Spotify.

Cresce pure il suo servizio di podcast, «al momento il più usato negli Stati Uniti», come ha sottolineato il Ceo Neal Mohan.

Nel presente e nel futuro di YouTube c'è l'Intelligenza artificiale, un campo in cui la società compete con OpenAI e Meta.