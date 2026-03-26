La vitamina B2 può proteggere le cellule tumorali da un particolare meccanismo di morte cellulare Covermedia

Una ricerca dell'Università di Würzburg mostra che la vitamina B2 può proteggere le cellule tumorali da un particolare meccanismo di morte cellulare. Intervenire su questo processo potrebbe aprire nuove strade nella terapia contro il cancro.

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Le vitamine sono essenziali per il metabolismo e per la protezione delle cellule.

Tra queste, la vitamina B2, nota anche come riboflavina, svolge un ruolo chiave nella produzione di energia e nella difesa dallo stress ossidativo.

Una nuova ricerca suggerisce però un aspetto meno intuitivo: lo stesso meccanismo protettivo può essere sfruttato anche dalle cellule tumorali.

Lo studio, condotto presso il Centro Rudolf Virchow dell'Università Julius Maximilian di Würzburg e pubblicato sulla rivista scientifica «Nature Cell Biology», mostra che la vitamina B2 contribuisce a stabilizzare un sistema di difesa interno alle cellule tumorali. Comprendere questo meccanismo potrebbe aprire la strada a nuove strategie terapeutiche.

La riboflavina viene introdotta attraverso l'alimentazione ed è presente in alimenti come latte, uova, carne e verdure a foglia verde. All'interno delle cellule viene trasformata in una molecola chiamata FAD, che aiuta a neutralizzare i composti reattivi dell'ossigeno, potenzialmente dannosi.

Un ruolo centrale è svolto dalla proteina FSP1, che protegge le cellule da una particolare forma di morte cellulare programmata: la ferroptosi. In questo processo, il ferro e le reazioni ossidative danneggiano la membrana cellulare fino a portare alla morte della cellula. Si tratta di un meccanismo fondamentale per eliminare cellule danneggiate, ma che può essere aggirato dai tumori.

Come spiega la ricercatrice Vera Skafar, coinvolta nello studio guidato dal professor José Pedro Friedmann Angeli, la vitamina B2 svolge un ruolo decisivo nel proteggere le cellule tumorali dalla ferroptosi.

Gli esperimenti condotti in laboratorio mostrano che, quando i livelli di vitamina B2 diminuiscono, la proteina FSP1 perde stabilità e viene degradata. In queste condizioni, le cellule tumorali diventano molto più sensibili alla ferroptosi.

I ricercatori hanno inoltre testato una molecola chiamata roseoflavina, prodotta da alcuni batteri e simile alla vitamina B2. Le cellule tumorali la assorbono e la integrano nel proprio metabolismo, ma questo interferisce con il sistema di difesa, rendendolo meno efficace. Anche concentrazioni molto basse della sostanza sono risultate sufficienti ad attivare la ferroptosi in laboratorio.

L'obiettivo di questo filone di ricerca non è colpire direttamente le cellule tumorali, ma disattivare i meccanismi che le proteggono. Se la proteina FSP1 perde stabilità, aumenta la probabilità che la cellula tumorale vada incontro a morte.

Gli scienziati stanno ora lavorando allo sviluppo di molecole in grado di interferire con il metabolismo della vitamina B2 o di bloccare direttamente questo sistema di difesa. Per il momento, tuttavia, si tratta di risultati ottenuti in laboratorio: saranno necessari ulteriori studi prima di arrivare a possibili applicazioni cliniche.

La ferroptosi potrebbe avere un ruolo anche in altre patologie, comprese alcune malattie neurodegenerative. Gli autori dello studio sottolineano comunque un punto importante: la vitamina B2 resta fondamentale per l'organismo e non esiste alcun motivo per ridurne l'assunzione nella dieta.