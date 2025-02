Essenziale per la salute delle ossa e del sistema immunitario, la vitamina D viene prodotta dal nostro corpo grazie alla luce solare. Ma ci sono molte curiosità che forse non conosci su questa «falsa vitamina»!

Se vivi in un paese dove il sole è spesso assente, potresti avere difficoltà a ottenere sufficienti livelli di vitamina D, un nutriente fondamentale per il benessere generale.

La dottoressa Emily Prpa, nutrizionista e responsabile scientifico di Yakult, ha svelato alcuni fatti interessanti su questa preziosa vitamina, che in realtà... non è affatto una vitamina!

Non si può produrre vitamina D attraverso una finestra

Anche se la luce del sole entra in casa attraverso le finestre, il nostro corpo non riesce comunque a produrre vitamina D. «Questo perché i raggi UVB, necessari per sintetizzarla, non possono attraversare il vetro», spiega la dottoressa Prpa.

La lunghezza della tua ombra ti dice se il sole è sufficiente

Se vuoi sapere se la tua pelle sta producendo vitamina D, osserva la tua ombra. «Se è più corta della tua altezza, significa che il sole è abbastanza alto nel cielo e il tuo corpo può sintetizzare la vitamina del sole», afferma l'esperta. «Se invece la tua ombra è più lunga, i raggi UVB non hanno la giusta lunghezza d'onda e la produzione di vitamina D è insufficiente».

Bastano pochi minuti di sole al giorno

Non serve esporsi per ore sotto il sole per ottenere la quantità giornaliera di vitamina D. «Anche solo nove minuti possono essere sufficienti», rivela Prpa. Tuttavia, il tempo necessario varia in base alla tonalità della pelle e all'intensità della luce solare.

Si trova anche negli alimenti

Oltre all'esposizione solare, alcune fonti alimentari forniscono vitamina D. «Uova, pesci grassi come trota e sgombro, latte vegetale fortificato e cereali arricchiti possono contribuire all'apporto giornaliero», afferma l'esperta. «Anche i funghi, se esposti alla luce solare, possono produrre vitamina D».

La vitamina D... non è una vitamina!

Nonostante il nome, la vitamina D è in realtà un pro-ormone, poiché viene prodotta dal corpo con l'aiuto della luce solare. «A differenza di altre vitamine che derivano dall'alimentazione, la vitamina D viene sintetizzata nella pelle e poi convertita nella sua forma attiva nel fegato e nei reni», spiega la dottoressa Prpa.

Mantenere un buon livello di vitamina D è essenziale per il benessere di ossa, sistema immunitario e metabolismo. Se il sole scarseggia, integrare la dieta con gli alimenti giusti può aiutare a evitare carenze e a mantenere l'organismo in equilibrio.