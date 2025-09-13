Come il nuovo sistema operativo mobile di Apple, anche WhatsApp si sta immergendo nel vetro. Imago

WhatsApp sta gradualmente introducendo un nuovo «Liquid Glass Design» sui dispositivi Apple. Non si tratta solo di un aspetto estetico. Fa parte di una strategia più ampia, strettamente allineata al futuro sistema operativo iOS 26.

Hai fretta? blue News riassume per te WhatsApp sta introducendo un nuovo «Liquid Glass Design» su iOS, che si basa sul futuro iOS 26 di Apple e sarà inizialmente visibile negli elementi di navigazione.

Il cambiamento graduale ha lo scopo di portare trasparenza, animazioni e unità visiva con il sistema operativo senza compromettere la leggibilità o l'accessibilità.

L'aggiornamento fa parte di una strategia più ampia: WhatsApp sta legando maggiormente il design e le funzionalità all'ecosistema Apple. Mostra di più

Superfici trasparenti, animazioni fluide e giochi di luci e ombre: il «Liquid Glass Design» conferisce all'iOS di Apple un'estetica che ricorda più l'architettura che il classico design delle app.

WhatsApp è ora una delle prime applicazioni ad adottare questo concetto. I primi screenshot della versione beta 25.24.10.70 mostrano le barre di navigazione in stile vetro, mentre altre aree dell'interfaccia seguiranno in seguito.

L'app di messaggistica non risponde quindi solo alle tendenze del design, ma anche ai requisiti tecnici. Apple sta rendendo il proprio design Glass lo standard con iOS 26 e le grandi app di terze parti si stanno adattando per tempo per garantire un'integrazione senza problemi.

In futuro WhatsApp potrebbe avere questo o un aspetto simile sugli iPhone di Apple. WABetaInfo

Tra funzione e messa in scena

Ma quanta sostanza c'è dietro il nuovo look?

Secondo il portale WABetaInfo, il team di sviluppo di WhatsApp attribuisce particolare importanza a garantire che la leggibilità e l'accessibilità non soffrano nonostante i livelli trasparenti. Allo stesso tempo, le animazioni più fluide mirano a modernizzare l'esperienza dell'utente.

Anche questo comporta delle sfide. Gli elementi in vetro richiedono una maggiore potenza di calcolo e non tutti i modelli di iPhone dispongono delle stesse risorse grafiche.

Resta da vedere se il nuovo design offrirà le stesse prestazioni sui dispositivi più vecchi e sugli iPhone attuali.

Una riorganizzazione graduale

Il passaggio non sarà tuttavia brusco, ma avverrà per fasi. Inizialmente, gli elementi di navigazione centrali nella parte inferiore dello schermo appariranno nel nuovo look, seguiti poi da altre aree.

WhatsApp non ha annunciato ufficialmente un calendario, ma gli osservatori ipotizzano che gran parte dell'interfaccia sarà stata modificata entro il rilascio di iOS 26. La strategia è chiara.

L'app di messaggistica istantanea vuole agganciarsi visivamente al sistema senza rinunciare alla propria identità di marchio. Gli utenti devono avere la sensazione che l'app e il sistema operativo formino un'unica unità.

Ancora di più in cantiere

Oltre al look in vetro, l'app verde sta sperimentando nuove funzioni che saranno introdotte indipendentemente dal design.

Proprio di recente è stata introdotta una funzione che gli utenti devono attivare manualmente. Anche questo indica che l'app viene sviluppata in modo più modulare.

Resta da vedere se l'estetica trasparente sarà percepita come un progresso a lungo termine o più come un effetto moda.

Una cosa è certa: il «Liquid Glass Design» avvicina ancora di più WhatsApp all'ecosistema Apple e lancia un segnale: il linguaggio visivo sta diventando sempre più parte della strategia del marchio.