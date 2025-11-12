  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Un prodotto nuovo WhatsApp ha pronta una rivoluzione delle chat: ecco quello che c'è da sapere

Sven Ziegler

12.11.2025

Presto sarà possibile utilizzare WhatsApp al di fuori della piattaforma.
Presto sarà possibile utilizzare WhatsApp al di fuori della piattaforma.
WhatsApp

WhatsApp sta cambiando il suo prodotto principale: grazie a un nuovo aggiornamento, per la prima volta sarà possibile raggiungere persone che non hanno nemmeno un account WhatsApp. Ma le chat multipiattaforma non sono prive di problemi.

Martin Abgottspon

12.11.2025, 06:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • WhatsApp sta introducendo una funzione che consente di scrivere direttamente agli utenti di altri servizi messenger.
  • Il numero di telefono sarà condiviso, ma non gli altri dati del profilo.
  • I blocchi non si applicano automaticamente: è necessario bloccare separatamente i contatti di terzi.
Mostra di più

WhatsApp sta apportando uno dei più grandi cambiamenti degli ultimi anni: grazie a un nuovo aggiornamento, sarà possibile chattare direttamente con persone che utilizzano altri messenger.

L'azienda sta così implementando le nuove normative UE che prevedono una maggiore interoperabilità tra i servizi.

Finora era chiaro che se non si voleva essere presenti su WhatsApp, si poteva essere raggiunti solo tramite altre app. Ora le cose stanno cambiando, ma si applicano nuove regole.

Il vostro numero di telefono sarà sempre visibile non appena scriverete a un contatto che utilizza un altro servizio. Tuttavia, il vostro nome o la vostra immagine del profilo non saranno trasmessi. Questo è il modo in cui WhatsApp protegge la vostra privacy, anche se la chat avviene al di fuori del vostro sistema.

Tuttavia, la nuova funzione non funziona completamente senza restrizioni: secondo il portale futurezone.de, WhatsApp importa i dati tecnici di registrazione degli utenti terzi.

Inoltre, la crittografia end-to-end si applica solo ai messaggi inviati tramite WhatsApp. Non è garantito che i messenger esterni rispettino gli stessi standard.

La nuova funzione di WhatsApp può essere usata già ora

Anche per quanto riguarda il blocco sono necessari ulteriori passaggi. Le persone che avete bloccato su WhatsApp possono ancora scrivervi tramite un messenger di terze parti compatibile, a patto che conoscano il vostro numero.

WhatsApp spiega che è necessario bloccare tali contatti separatamente all'interno della chat esterna.

Misura drastica?. WhatsApp vuole limitare il numero di certi messaggi inviati, ecco perché

Misura drastica?WhatsApp vuole limitare il numero di certi messaggi inviati, ecco perché

Il rollout è già iniziato: la funzione è stata attivata nella versione beta 2.25.33.8 di Android come test, il servizio BirdyChat è supportato all'inizio. Seguiranno altri messenger, a condizione che soddisfino i requisiti di sicurezza e crittografia. Anche gli utenti iOS avranno accesso.

Non tutto funzionerà su tutte le piattaforme. Mentre i messaggi di testo, le foto, i video, i messaggi vocali e i documenti possono essere inviati su tutte le piattaforme, gli adesivi, gli aggiornamenti di stato e i messaggi momentanei rimarranno per il momento un'esclusiva di WhatsApp.

Per molti utenti, l'aggiornamento rappresenta comunque un netto miglioramento: i contatti al di fuori di WhatsApp possono essere raggiunti più facilmente e forse in futuro saranno necessarie meno applicazioni sullo smartphone.

I più letti

«Io non ci sono più»: Valentina lascia Domenico in diretta tv
Belen Rodriguez provoca, Stefano De Martino non la prende bene
Ecco Laila Hasanovic, la modella danese nuova fiamma di Sinner e presente alle ATP Finals
Ecco perché lo chef brasiliano Saulo Jennings si è rifiutato di cucinare per il principe William
Si profila un crollo globale della borsa? Ecco l'analisi dell'esperto di Raiffeisen

Le ultime su WhatsApp

Misura drastica?. WhatsApp vuole limitare il numero di certi messaggi inviati, ecco perché

Misura drastica?WhatsApp vuole limitare il numero di certi messaggi inviati, ecco perché

Furto di dati sensibili. Ecco quali immagini non bisogna mai inviare tramite WhatsApp

Furto di dati sensibiliEcco quali immagini non bisogna mai inviare tramite WhatsApp

Ecco come proteggersi. Gli utenti di WhatsApp vengono spiati tramite un'immagine

Ecco come proteggersiGli utenti di WhatsApp vengono spiati tramite un'immagine

Trappola. Non fatevi tentare da questa «amorevole» frode su WhatsApp

TrappolaNon fatevi tentare da questa «amorevole» frode su WhatsApp

Atre notizie

Scienza. Einstein sotto esame: i buchi neri sfidano la teoria della relatività

ScienzaEinstein sotto esame: i buchi neri sfidano la teoria della relatività

Nuovo studio. Scoperto l'interruttore del cervello che decide se impariamo o andiamo in automatico

Nuovo studioScoperto l'interruttore del cervello che decide se impariamo o andiamo in automatico

Industria informatica. Apple al lavoro per più funzioni satellitari sull'iPhone

Industria informaticaApple al lavoro per più funzioni satellitari sull'iPhone