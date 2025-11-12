Presto sarà possibile utilizzare WhatsApp al di fuori della piattaforma. WhatsApp

WhatsApp sta cambiando il suo prodotto principale: grazie a un nuovo aggiornamento, per la prima volta sarà possibile raggiungere persone che non hanno nemmeno un account WhatsApp. Ma le chat multipiattaforma non sono prive di problemi.

Martin Abgottspon Sven Ziegler

WhatsApp sta introducendo una funzione che consente di scrivere direttamente agli utenti di altri servizi messenger.

Il numero di telefono sarà condiviso, ma non gli altri dati del profilo.

I blocchi non si applicano automaticamente: è necessario bloccare separatamente i contatti di terzi. Mostra di più

WhatsApp sta apportando uno dei più grandi cambiamenti degli ultimi anni: grazie a un nuovo aggiornamento, sarà possibile chattare direttamente con persone che utilizzano altri messenger.

L'azienda sta così implementando le nuove normative UE che prevedono una maggiore interoperabilità tra i servizi.

Finora era chiaro che se non si voleva essere presenti su WhatsApp, si poteva essere raggiunti solo tramite altre app. Ora le cose stanno cambiando, ma si applicano nuove regole.

Il vostro numero di telefono sarà sempre visibile non appena scriverete a un contatto che utilizza un altro servizio. Tuttavia, il vostro nome o la vostra immagine del profilo non saranno trasmessi. Questo è il modo in cui WhatsApp protegge la vostra privacy, anche se la chat avviene al di fuori del vostro sistema.

Tuttavia, la nuova funzione non funziona completamente senza restrizioni: secondo il portale futurezone.de, WhatsApp importa i dati tecnici di registrazione degli utenti terzi.

Inoltre, la crittografia end-to-end si applica solo ai messaggi inviati tramite WhatsApp. Non è garantito che i messenger esterni rispettino gli stessi standard.

La nuova funzione di WhatsApp può essere usata già ora

Anche per quanto riguarda il blocco sono necessari ulteriori passaggi. Le persone che avete bloccato su WhatsApp possono ancora scrivervi tramite un messenger di terze parti compatibile, a patto che conoscano il vostro numero.

WhatsApp spiega che è necessario bloccare tali contatti separatamente all'interno della chat esterna.

Il rollout è già iniziato: la funzione è stata attivata nella versione beta 2.25.33.8 di Android come test, il servizio BirdyChat è supportato all'inizio. Seguiranno altri messenger, a condizione che soddisfino i requisiti di sicurezza e crittografia. Anche gli utenti iOS avranno accesso.

Non tutto funzionerà su tutte le piattaforme. Mentre i messaggi di testo, le foto, i video, i messaggi vocali e i documenti possono essere inviati su tutte le piattaforme, gli adesivi, gli aggiornamenti di stato e i messaggi momentanei rimarranno per il momento un'esclusiva di WhatsApp.

Per molti utenti, l'aggiornamento rappresenta comunque un netto miglioramento: i contatti al di fuori di WhatsApp possono essere raggiunti più facilmente e forse in futuro saranno necessarie meno applicazioni sullo smartphone.