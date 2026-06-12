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Grave panne di Meta WhatsApp, Instagram e Facebook sono parzialmente fuori uso

Sven Ziegler

12.6.2026

Il gigante di Internet Meta comprende Instagram, WhatsApp e Facebook.
Il gigante di Internet Meta comprende Instagram, WhatsApp e Facebook.
Jens Büttner/dpa

Chi venerdì pomeriggio voleva inviare messaggi o utilizzare i social network ha dovuto armarsi di pazienza. Gli utenti di diversi Paesi europei hanno segnalato problemi con WhatsApp, Facebook e Instagram.

12.06.2026, 16:44

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Da venerdì pomeriggio gli utenti segnalano malfunzionamenti su WhatsApp, Instagram e Facebook.
  • I problemi interessano i servizi del gruppo Meta in misura diversa.
  • Non è ancora disponibile una dichiarazione ufficiale da parte dell'azienda.
Mostra di più

Da venerdì pomeriggio si moltiplicano su diverse piattaforme dedicate ai guasti le segnalazioni di interruzioni dei servizi del gruppo Meta.

Sono interessati in particolare WhatsApp, Facebook e Instagram.

Mentre alcuni utenti riescono ancora a inviare messaggi, altri segnalano problemi di connessione o contenuti che non si caricano.

Secondo quanto riportato finora, Facebook sembra essere il più colpito dai problemi. Diversi utenti segnalano che la piattaforma è temporaneamente inaccessibile. Anche su Instagram si verificano problemi di caricamento.

WhatsApp funziona ancora in modo limitato per molti utenti, ma non è sempre stabile. Su portali come «Allestörungen» e «Netzwelt», le segnalazioni sono aumentate notevolmente nel corso del pomeriggio.

Annunci da diversi Paesi

I malfunzionamenti sono stati annunciati da diversi Paesi europei. Al momento non è chiaro quanti utenti siano concretamente interessati.

Il gruppo Meta non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito ai problemi. Rimane quindi da chiarire quale sia la causa del malfunzionamento e quando i servizi torneranno a funzionare a pieno regime.

Altre grandi piattaforme come X, Reddit o TikTok non sembrano essere attualmente interessate dal problema.

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