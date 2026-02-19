  1. Clienti privati
Novità con un po' di ritardo WhatsApp consentirà di effettuare chiamate direttamente dal PC

Martin Abgottspon

19.2.2026

WhatsApp sta testando l'uso della funzione telefonica direttamente nel browser.
Gemini @blue News

WhatsApp sta portando le chiamate vocali e video direttamente nel browser web. Si tratta di un passo che colma una lacuna di comodità aperta da tempo, ma che solleva anche nuovi interrogativi sulla sicurezza.

Martin Abgottspon

19.02.2026, 07:58

Hai fretta? blue News riassume per te

  • WhatsApp consente di effettuare chiamate vocali e video direttamente nel browser, inizialmente per chiamate individuali, in seguito anche per gruppi.
  • Il messenger utilizza la condivisione dello schermo per attaccare i servizi di videoconferenza già affermati.
  • Tuttavia, WhatsApp sta entrando nel mercato con un notevole ritardo.
Finora WhatsApp nel browser era principalmente un'estensione dello smartphone. Se si voleva effettuare chiamate o comunicare via video, bisognava utilizzare il cellulare o installare un'applicazione desktop separata. Questa dipendenza sta per finire.

Secondo le informazioni di WABetaInfo, Meta sta gradualmente introducendo le chiamate vocali e video su WhatsApp Web.

Media. WhatsApp denuncia un tentativo russo di «bloccare completamente» l'app

MediaWhatsApp denuncia un tentativo russo di «bloccare completamente» l'app

L'introduzione è volutamente cauta. Nella prima fase, sono possibili solo semplici chiamate "uno-a-uno". È sufficiente un clic sull'icona della cornetta o della fotocamera nella chat per stabilire la connessione.

Le chiamate di gruppo con un massimo di 32 partecipanti, i collegamenti e le chiamate programmate seguiranno dopo un'ulteriore fase di test.

La crittografia come promessa solida

Meta sottolinea che i pilastri centrali rimangono invariati. Anche le chiamate web sono crittografate end-to-end. Il protocollo Signal, che WhatsApp utilizza da anni per messaggi, chiamate e messaggi di stato, continuerà a essere presente.

Né Meta né WhatsApp stessa possono visualizzare o ascoltare i contenuti. Non sono necessarie impostazioni aggiuntive; la crittografia è automatica.

Attenzione!. Un malware attacca le chat di gruppo di WhatsApp, ecco come proteggersi

Attenzione!Un malware attacca le chat di gruppo di WhatsApp, ecco come proteggersi

Per molti utenti, questo sarà probabilmente un fattore di fiducia decisivo, soprattutto alla luce dei ricorrenti dibattiti sulla protezione dei dati, sul modello di business di Meta e sulla sorveglianza governativa.

La condivisione dello schermo come attacco a Zoom e Teams

Con l'introduzione della condivisione dello schermo, WhatsApp sta finalmente uscendo dal cosmo della messaggistica pura. Durante una videochiamata, gli utenti possono condividere il proprio schermo e mostrare documenti, presentazioni o altri contenuti in tempo reale. In termini di funzionalità, la funzione si basa su soluzioni desktop già note.

La mossa è più di una semplice funzione di convenienza. Posiziona WhatsApp come alternativa a piattaforme aziendali come Zoom, Microsoft Teams o Google Meet.

Chiunque comunichi già quotidianamente tramite WhatsApp può ora avere conversazioni di lavoro spontanee senza dover cambiare servizio. Allo stesso tempo, però, c'è ancora un rischio.

L'intero schermo visibile viene condiviso, compresi i contenuti sensibili. La responsabilità della discrezione ricade quindi interamente sull'utente.

Un'incursione tardiva in un mercato saturo

Per quanto l'espansione sembri logica, arriva in ritardo. Il boom globale dell'home office durante la pandemia ha portato a una crescita esplosiva dei servizi di videoconferenza.

Durante questa fase, WhatsApp Web è rimasto limitato a testi e media, mentre Zoom, Slack e Teams si sono affermati come standard. Meta ha quindi perso un'opportunità storica e ora deve competere per attirare l'attenzione in un mercato ampiamente distribuito.

Allo stesso tempo, la mossa dimostra quanto siano radicate le abitudini d'uso. WhatsApp ha miliardi di utenti in tutto il mondo. Anche una funzione ritardata si può quindi sviluppare in grossi numeri.

