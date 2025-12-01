WhatsApp sta bloccando gli utenti su larga scala, ecco come

Alcuni utenti di WhatsApp sono stati identificati come spammer. Gemini @blue News

L'ultima iniziativa di WhatsApp per combattere lo spam sta portando a un'ondata di sospensioni inaspettate degli account. La mancanza di trasparenza nei criteri di revisione mette in dubbio l'affidabilità dell'app di messaggistica.

Hai fretta? blue News riassume per te WhatsApp sta testando un limite di messaggi per combattere lo spam, che sta bloccando sempre più spesso gli account degli utenti legittimi senza preavviso.

La mancanza di trasparenza riguardo ai criteri di blocco e ai meccanismi di avvertimento ha suscitato critiche e ha messo in agitazione molti utenti.

Sebbene il test sia volto ad aumentare la protezione, mette a rischio la fiducia nella piattaforma a causa di un blocco eccessivo. Mostra di più

WhatsApp sta attualmente testando un nuovo limite di messaggi. Il suo scopo è quello di evitare che masse di spam o bot automatizzati inondino le chat.

Ma sembra che la nuova funzione di protezione stia superando il limite. Sempre più utenti segnalano che il loro account è stato bloccato senza un motivo apparente. Spesso dopo aver inviato messaggi a contatti sconosciuti.

Meta si è limitata a confermare che sta testando «nuovi modi per aiutare le persone a ricevere meno messaggi». Questo include un limite per i messaggi a numeri sconosciuti o a contatti che non rispondono. Non è chiaro però quanto sia alto questo limite, a che punto ci sia la minaccia di blocco o se ci sia un avviso in anticipo.

Nessun preavviso, nessuna trasparenza

Particolarmente irritante è il fatto che molti degli interessati riferiscono di non aver ricevuto alcuna notifica dell'imminente blocco. Al contrario, il blocco viene visualizzato all'apertura successiva dell'app, senza la possibilità di rimediare immediatamente alla situazione.

Sebbene WhatsApp offra la possibilità di richiedere una revisione dell'account tramite la schermata di blocco, possono essere necessarie diverse ore per sbloccare l'account. Durante questo periodo, le chat, i contatti professionali o i gruppi sono inaccessibili.

«Anche un numero esiguo di messaggi a numeri sconosciuti sembra essere sufficiente per allertare il sistema», avverte il centro di consulenza tedesco per i consumatori.

Anche le richieste legittime a fornitori di servizi, clienti o nuovi contatti potrebbero essere considerate sospette.

L'equilibrio tra sicurezza e controllo

È logico che WhatsApp agisca contro lo spam. L'app di messaggistica ha oltre due miliardi di utenti attivi e da tempo è uno dei bersagli preferiti per tentativi di phishing, truffe e campagne pubblicitarie automatizzate.

Ma l'attuale ondata di blocchi solleva delle domande. Quanto è differenziato il sistema nel riconoscere la differenza tra spam indesiderato e comunicazioni quotidiane?

Un approccio più trasparente potrebbe aiutare a riconquistare la fiducia. Le prime notizie suggeriscono che in futuro appariranno messaggi di avvertimento se un utente si avvicina troppo al limite.

Questo messaggio dovrebbe mostrare quanti SMS possono ancora essere inviati prima che il blocco sia imminente. Ma questa funzione è ancora assente. Con gravi conseguenze per le persone interessate.