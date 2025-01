In futuro, anche gli utenti di iPhone potranno passare da un account all'altro di WhatsApp con la semplice pressione di un tasto. Meta

Più account WhatsApp sullo stesso dispositivo? Da tempo fa parte della vita quotidiana degli utenti Android. Ora la funzione account multipli non sembra più così lontana per i possessori di iPhone.

Hai fretta? blue News riassume per te WhatsApp sta sperimentando gli account multipli sul sistema operativo iOS. In futuro gli utenti potranno gestire più account in un'unica app.

La funzione è inclusa nell'attuale versione beta, ma non è ancora chiaro quando verrà lanciato ufficialmente.

Un secondo account può essere aggiunto tramite le impostazioni con un numero di telefono supplementare o collegato a un altro dispositivo tramite un codice QR. Mostra di più

Gli utenti di WhatsApp in possesso di un iPhone potranno presto contare su una novità pratica: il servizio di messaggistica sta testando la possibilità di gestire più account all'interno di un'unica app.

Grazie a questa nuova funzione, gli utenti potranno passare facilmente da un account all'altro, l'ideale per chi utilizza WhatsApp sia a livello privato che professionale. La necessità di usare due dispositivi potrebbe presto appartenere al passato.

Primi indizi scoperti nella versione beta

Come riporta il portale «Wabetainfo», specializzato in WhatsApp, la funzione multi-account è inclusa nella versione di test 25.2.10.70 dell'app per iOS.

Questa funzionalità è ancora però in una fase iniziale di sviluppo. Non è quindi chiaro quando sarà disponibile per tutti gli utenti iOS.

Questa opzione è già disponibile per gli utenti Android dal 2023. Ciò potrebbe significare che l'implementazione per iOS non tarderà ad arrivare, dato che molte delle basi tecniche esistono già.

Come aggiungere un secondo account

Per utilizzare un altro account WhatsApp, gli utenti hanno bisogno di un secondo numero di telefono. Questo viene impostato tramite le impostazioni dell'app.

Alla voce di menu «Account» si trova l'opzione «Aggiungi account». Qui è possibile creare un nuovo profilo per il secondo numero di telefono o collegarne uno già esistente.

È importante che quando si collega un account esistente, è necessario creare un backup in anticipo per evitare la perdita di dati. In alternativa, il profilo può essere collegato al dispositivo iOS utilizzando un codice QR. Questo metodo è particolarmente utile se è già attivo su un altro smartphone: in questo caso può essere utilizzato su entrambi i dispositivi.