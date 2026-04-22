WhatsApp introdurrà presto una versione a pagamento. IMAGO/imagebroker

WhatsApp rimarrà gratuito, ma se si vuole di più, in futuro si dovrà pagare un extra. Con «WhatsApp Plus», Meta sta testando un modello di abbonamento opzionale con funzioni di personalizzazione aggiuntive. In Europa il costo sarà di circa 2,50 franchi al mese, ma l'offerta non è ancora disponibile in Svizzera.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Meta sta testando «WhatsApp Plus», un abbonamento opzionale al costo di circa 2,50 franchi al mese che offre ulteriori funzioni di personalizzazione come nuovi colori, icone e suonerie.

La versione base gratuita di WhatsApp con tutte le funzioni principali rimane invariata: l'abbonamento è solo un'offerta aggiuntiva.

WhatsApp Plus non è ancora disponibile in Svizzera; la fase di test è attualmente in corso solo per alcuni utenti Android. Mostra di più

Meta sta introducendo un abbonamento a pagamento per il suo servizio di messaggistica WhatsApp.

Come riporta il portale «WABetaInfo», specializzato in WhatsApp, «WhatsApp Plus» è un'offerta puramente opzionale. La versione base gratuita con messaggi, chiamate vocali e video e aggiornamenti di stato rimane infatti invariata.

Se si desidera utilizzare funzioni aggiuntive sarà però possibile sottoscrivere un abbonamento per circa 2,50 franchi al mese, anche se i prezzi potrebbero essere modificati prima di una diffusione più ampia. I singoli utenti riceveranno un mese di prova gratuito.

Più colore, più controllo

Il fulcro di «WhatsApp Plus» è la personalizzazione. Gli abbonati possono scegliere tra 18 nuovi colori di sfondo che attraversano l'intera interfaccia dell'app, oltre a 14 icone alternative per la schermata iniziale, da semplici varianti pastello a più elaborati disegni glitterati.

Sono inoltre disponibili esclusivi pacchetti di adesivi con effetti parzialmente animati a tutto schermo che vengono visualizzati anche sullo schermo del destinatario, anche se non ha sottoscritto un abbonamento, e dieci suonerie aggiuntive per i singoli contatti.

Pratico per chi ha molte chat attive: invece delle tre precedenti, ora è possibile appuntare fino a 20 conversazioni nella parte superiore della panoramica.

Inoltre, è possibile specificare impostazioni come il design della chat o i suoni di notifica per interi gruppi di conversazioni allo stesso tempo.

Non ancora in Svizzera

«WhatsApp Plus» è attualmente ancora in una fase iniziale di test ed è disponibile solo per un numero limitato di utenti beta di Android.

Il servizio non è attualmente disponibile in Svizzera. Anche una versione per iOS non è ancora stata annunciata.

Meta non ha ancora comunicato quando inizierà il rollout più ampio nella Confederazione. L'abbonamento funziona solo con la normale app di WhatsApp, non con la versione business.