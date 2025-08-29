Immagine d'illustrazione KEYSTONE

Meta sta lavorando a una funzione su WhatsApp che permette di verificare disinformazione e fake news che arrivano in chat, in tempo reale e senza uscire dall'app.

Keystone-SDA SDA

Il pulsante si chiama Ask Meta AI ed è stato scoperto dal sito specializzato WaBetaInfo in un aggiornamento dell'app per Android, il numero 2.25.23.24.

Per verificare il contenuto di una notizia si dovrà selezionare Ask Meta AI dal menu dell'app e il contenuto verrà automaticamente inoltrato al chatbot di Meta a cui l'utente dovrà fare una domanda specifica.

Per ora, la funzione è disponibile solo per alcuni utenti sotto forma di test, il rilascio per tutti sarà graduale. La società di Mark Zuckerberg punta a contenere la piaga della diffusione di disinformazione che su chat viaggia veloce anche attraverso le catene di Sant'Antonio, in passato la piattaforma ha pure inserito una funzione per limitare l'inoltro spropositato dei messaggi.

Resta da capire come funzionerà il sistema che si appoggia all'intelligenza artificiale che soffre di 'allucinazioni', senza una supervisione umana.

Ci sono anche altre novità

Tra le altre novità in arrivo su WhatsApp, sempre secondo il sito WaBetaInfo, c'è anche una nuova impostazione per i messaggi effimeri che scompaiono dopo un tempo impostato dall'utente e che introduce la possibilità di selezionare timer più brevi rispetto a quelli attualmente disponibili, introducendo due nuove opzioni: 1 ora e 12 ore.