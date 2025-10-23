  1. Clienti privati
Misura drastica? WhatsApp vuole limitare il numero di certi messaggi inviati, ecco perché

Martin Abgottspon

23.10.2025

Ma la maggior parte delle persone non noterà nemmeno il limite di messaggi su WhatsApp.
Gemini @blue News

Il limite di messaggi senza risposta agli sconosciuti è destinato ad arginare l'ondata di comunicazioni indesiderate su WhatsApp. D'altra parte la drastica misura solleva dubbi sulla sua efficacia e sui danni collaterali per le piccole imprese o gli utenti comuni.

Martin Abgottspon

23.10.2025, 06:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • In futuro, gli utenti di WhatsApp potranno inviare solo un numero limitato di messaggi senza risposta a contatti sconosciuti.
  • Chiunque invierà un numero eccessivo di messaggi senza risposta riceverà un avviso o sarà temporaneamente bloccato.
  • La misura è volta ad aumentare la fiducia, ma solleva questioni di trasparenza, equità e possibili svantaggi per gli utenti legittimi e le piccole imprese.
Mostra di più

Come riporta la rivista statunitense «Techcrunch», WhatsApp sta progettando di introdurre un limite massimo per i messaggi che gli utenti possono inviare a persone al di fuori della propria cerchia di contatti.

Chiunque invii troppi messaggi senza risposta sarà automaticamente limitato in futuro. La misura è attualmente in fase di test in diversi Paesi, conferma la società di Meta, senza ancora rilasciare una dichiarazione pubblica.

Non è chiaro dove sarà tracciato esattamente il limite. Secondo «Techcrunch», si tratterà di un limite mensile che scatterà dopo un certo numero di messaggi senza risposta.

A quanto pare gli utenti riceveranno un avviso prima dell'inizio del blocco. Una sorta di stop digitale per gli scrittori iperattivi.

Controversia sul controllo. L'UE potrà presto leggere le vostre chat private sul cellulare?

Controversia sul controlloL'UE potrà presto leggere le vostre chat private sul cellulare?

Una misura destinata a tutti

La norma è destinata ad applicarsi sia ai privati che alle aziende. Non è quindi rivolta solo ai messaggi pubblicitari di massa o ai tentativi di contatto fraudolenti, ma potrebbe riguardare anche gli utenti comuni.

Chiunque non riceva una risposta dopo un appuntamento o scriva un messaggio a un nuovo conoscente rischia, almeno in teoria, di essere considerato un potenziale spammer agli occhi del sistema.

Allo stesso tempo, WhatsApp sta affrontando uno dei maggiori punti deboli della propria rete. I truffatori utilizzano sempre più spesso i bot per inondare milioni di utenti con dubbie offerte di investimento o false richieste di aiuto, come quella della presunta figlia disperata che ha «perso il cellulare».

Il nuovo limite intende porre fine proprio a questo tipo di truffe.

Furto di dati sensibili. Ecco quali immagini non bisogna mai inviare tramite WhatsApp

Furto di dati sensibiliEcco quali immagini non bisogna mai inviare tramite WhatsApp

Tra protezione dei dati e libertà degli utenti

Con questa mossa, l'app di messaggistica si muove su una linea sottile tra sicurezza e libertà di comunicazione. Da un lato, la misura rafforza la protezione contro le frodi che, secondo i ricercatori di sicurezza, sono aumentate esponenzialmente negli ultimi anni.

Dall'altro, solleva questioni di trasparenza ed equità. Come si definisce il sistema «sconosciuto»? Un numero viene riconosciuto come contatto solo dopo essere stato salvato o basta una semplice risposta emoji per evitare di essere considerati spammer?

I critici mettono in guardia anche dalle conseguenze indesiderate. In particolare, le piccole imprese che utilizzano WhatsApp per comunicare con i clienti potrebbero essere penalizzate dai nuovi limiti se i potenziali clienti non rispondono immediatamente.

Ecco come proteggersi. Gli utenti di WhatsApp vengono spiati tramite un'immagine

Ecco come proteggersiGli utenti di WhatsApp vengono spiati tramite un'immagine

Aumentare la sicurezza degli utenti

Da anni WhatsApp è sotto pressione per proteggere la sua piattaforma dagli abusi senza compromettere l'esperienza dell'utente.

Dopo l'introduzione di chat criptate e di maggiori sistemi di verifica, il limite di messaggi segna il prossimo tentativo di trovare un equilibrio tra apertura e sicurezza.

Il successo dell'esperimento dipenderà dalla sensibilità con cui il sistema saprà distinguere il comportamento umano dallo spam automatico.

In definitiva, non sarà il numero di messaggi inviati, ma la fiducia degli utenti a determinare se WhatsApp potrà mantenere la sua promessa di comunicazione.

Liquid Glass. WhatsApp con un design completamente nuovo: ecco come apparirà l'app

Liquid GlassWhatsApp con un design completamente nuovo: ecco come apparirà l'app

