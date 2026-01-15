Wikipedia esiste da 25 anni. Gemini @blue News

Da 25 anni l'enciclopedia online Wikipedia è il fiore all'occhiello della divulgazione libera. Nel tempo però la piattaforma si è trasformata anche in un sorta di pozzo delle curiosità. In occasione dell'anniversario, ecco una selezione delle voci più bizzarre.

Wikipedia compie 25 anni. L'enciclopedia online è stata messa in rete all'indirizzo www.wikipedia.com il 15 gennaio 2001. I due fondatori, Jimmy Wales e Larry Sanger, in realtà volevano solo integrare la loro enciclopedia online Nupedia, scritta da autori professionisti, con un progetto partecipativo.

Ma mentre il progetto professionale decollò a malapena e fu cancellato nel 2003, Wikipedia crebbe rapidamente e divenne uno dei siti più popolari del world wide web.

A un quarto di secolo dalla sua fondazione, i wikipediani possono vantare un record impressionante: è stata infatti creata la più grande raccolta libera di conoscenze della storia che ha raggiunto una vasta portata. Attualmente il sito conta circa 15 miliardi di pagine viste al mese, quasi 250'000 volontari attivi e oltre 65 milioni di articoli in più di 300 lingue.

In occasione del suo compleanno, blue News ha raccolto alcune delle voci più curiose della storia: anche l'intelligenza artificiale sarebbe capace di simili allucinazioni?

Il filosofo come esperto di moda

Platone cambia la sua toga con una tavola da surf nell'era digitale. Degli utenti sconosciuti hanno rapidamente trasformato l'antico pensatore in un presentatore meteo alle Hawaii.

Ma non è tutto. Secondo il suo profilo manipolato, il filosofo scrive anche per la rivista «Cosmogirl» e consiglia i lettori sulle questioni esistenziali della moda, della bellezza e dei lunghi viaggi all'insegna dello shopping.

Il filosofo greco Platone è diventato esperto di moda. KEYSTONE

La rabbia sconfinata delle fan di Justin Bieber

Che non siano solo le sezioni dei commenti dei grandi media a fomentare aggressività lo ha scoperto sulla propria pelle la cantante jazz Esperanza Spalding subito dopo la vittoria ai Grammy del 2011.

I fan inferociti dello sconfitto Justin Bieber presero d'assalto il suo profilo: tra insulti e inviti a «morire in una caverna», proclamarono la loro popstar preferita come unico legittimo vincitore.

Una vendetta digitale che dimostra come, per i fan club più accesi, i fatti siano spesso solo una questione negoziabile.

Un fermo immagine dell'allora pagina modificata. Wikipedia

La metamorfosi di Gary Oldman

L'attore Gary Oldman, famoso per la sua mutevolezza nel ruolo di Sirius Black nei film di Harry Potter, ha avuto una sorpresa su Wikipedia.

Una storia di nascita fittizia affermava che il medico che lo aveva in cura pensava inizialmente che fosse una femmina, per poi rendersi conto, a un esame più attento, che in realtà era una giraffa.

Gary Oldman interpreta Sirius Black in «Harry Potter - L'ordine della fenice». imago images / United Archives

Transilvania in Campidoglio

Anche la diffamazione politica è stata usata di tanto in tanto su Wikipedia. Nel 2007 Nancy Pelosi si è ritrovata improvvisamente descritta nell'enciclopedia come «vampiro».

Gli autori hanno collegato le sue origini italiane all'astrusa affermazione che gli italiani bevono il sangue dei bambini. Due anni più tardi, la successiva ondata di disinformazione è stata seguita da una serie di citazioni malriuscite.

La politica americana Nancy Pelosi. sda

Miracoli biologici e record mondiali reali

Secondo Wikipedia, l'attrice scozzese Karen Gillan sta infrangendo le leggi della riproduzione umana. A soli 29 anni, avrebbe già dato alla luce 68 bambini. Stando alla voce, il padre è il suo collega Matt Smith. Un tasso di natalità che supera anche le più ardite statistiche mediche.

Un fermo immagine della modifica della voce. Wikipedia

Riferimenti nascosti alla cultura pop

A volte l'obiettività lascia il posto a puri riferimenti alla cultura pop. Chiunque abbia cercato la voce sulla termodinamica si è imbattuto in un omaggio al film «Fight Club»: «La prima legge della termodinamica: non parlare mai di termodinamica».

La pagina sul supereroe Batman era simile, con il testo introduttivo sostituito senza troppi complimenti dalla sigla onomatopeica da cantare.

Il fermo immagine della voce modificata. Wikipedia

Un rifugio immaginario per Topolino

La voce relativa al Paese «Absurdistan» dimostra che la geografia dell'assurdo ha un suo indirizzo. Sebbene questo Stato non esista su nessuna mappa fisica del mondo, Wikipedia dedica un articolo dettagliato al territorio fittizio.

Secondo la cronaca digitale, il Paese funge da luogo di incontro di spicco per ospiti illustri: si dice che persino Topolino in persona vi abbia fatto visita. Una coerente prosecuzione della logica di un luogo che esiste esclusivamente nella zona grigia tra satira ed enciclopedia.