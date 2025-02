Il walking yoga unisce i benefici fisici della camminata alla consapevolezza e alla respirazione dello yoga.

Covermedia Covermedia

Il walking yoga è una pratica che integra tecniche semplici di yoga, come il controllo del respiro, la meditazione e la mindfulness, per trasformare una semplice passeggiata in un momento di benessere completo.

Il walking yoga combina i vantaggi del camminare con la calma e la concentrazione dello yoga. Se questa pratica ti incuriosisce, ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Cos'è il walking yoga?

Secondo Sophia Drozd, insegnante di yoga e fondatrice dell'app Yoga 4 Pain (www.yogaforpainapp.com/), questa tecnica è nata negli anni '70 come una forma di meditazione camminata, in cui si sincronizzavano il respiro ai passi e si recitavano mantra. Nel tempo, ha incluso anche alcune posizioni yoga da eseguire durante la camminata.

«Il walking yoga, nella sua forma più semplice, ti invita a prestare attenzione a ciò che ti circonda, alle sensazioni del corpo, al modo in cui il respiro accompagna il movimento», spiega l'esperta. «Aiuta a camminare con maggiore consapevolezza, godendosi i dettagli e trovando felicità nelle piccole cose. Inoltre, è possibile arricchire la pratica con alcune posizioni yoga per migliorare la flessibilità e ridurre eventuali tensioni che si accumulano durante la camminata».

Quali sono i benefici?

A livello mentale, il walking yoga riduce stress e ansia, migliora la concentrazione, favorisce un umore positivo e aumenta la consapevolezza.

«Dal punto di vista fisico, aiuta a rafforzare i muscoli, supporta la gestione del peso, migliora la salute cardiovascolare, aumenta la flessibilità e la mobilità, oltre a ridurre dolori e rigidità», continua l'insegnante di yoga.

Come iniziare?

Per chi è alle prime armi, Sophia consiglia di iniziare con una camminata breve e familiare, in modo da non distrarsi.

«Parti con un percorso corto, magari uno che hai già fatto e conosci bene. Così potrai concentrarti di più sulle sensazioni del corpo e sull'esperienza della camminata. Questo sarà particolarmente utile quando proverai a sincronizzare il respiro con il movimento», suggerisce.

Vale la pena provare il walking yoga?

«Assolutamente sì! Ti porta a contatto con la natura, aiuta a muoverti con più consapevolezza e a trattare il tuo corpo con maggiore gentilezza. Essere più consapevoli del movimento e delle sensazioni corporee riduce anche il rischio di infortuni», afferma Drozd.

«Se sei più camminatore che yogi, migliorerà la tua respirazione e ti aiuterà a liberare la mente. Se invece sei più yogi che camminatore, è un'alternativa interessante per uscire dal tappetino».

Tuttavia, questa pratica potrebbe non essere adatta a chi soffre di vertigini o cinetosi.