I truffatori approfittano delle giornate calde in arrivo.
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Un’e-mail a nome di MediaMarkt promette, a seguito della partecipazione a un sondaggio, un presunto sconto del 50% su un condizionatore portatile. In realtà l’azione reindirizza a un negozio online fasullo.
Il messaggio pubblicizza un'offerta apparentemente esclusiva, riservata esclusivamente al destinatario. Viene promesso un climatizzatore portatile a un prezzo fortemente ridotto.
Nell’e-mail viene visualizzato un codice sconto personale denominato «MM50». Cliccando sul pulsante «Avvia sondaggio», le persone coinvolte vengono reindirizzate a un sito web contraffatto di MediaMarkt.
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Sul sito contraffatto viene chiesto di rispondere a otto domande sul tema del caldo e dei climatizzatori. Indicatori di avanzamento, timer per il conto alla rovescia e avvisi relativi a una presunta disponibilità limitata aumentano ulteriormente la pressione sulle vittime.
Al termine del sondaggio, viene confermato il presunto sconto.
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Successivamente viene visualizzata un'offerta relativa a un climatizzatore portatile.
Per effettuare il presunto ordine, le vittime vengono reindirizzate verso un negozio online - anch'esso contraffatto - dove vengono invitate a inserire i propri dati personali e quelli della carta di credito.
Questi dati possono essere utilizzati in modo improprio per effettuare addebiti non autorizzati su carte di credito o per ulteriori tentativi di truffa.
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Gemini @ blueNews
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