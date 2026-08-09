Hai fretta? blue News riassume per te Un’e-mail simula una notifica di WhatsApp proveniente da un presunto nuovo numero e, tramite il pulsante «Apri qui», ti induce a entrare in una chat con i truffatori.

In essa una persona si spaccia per tuo figlio o tua figlia, giustifica il nuovo numero dicendo che il cellulare si è rotto e ti mette sotto pressione usando frasi che trasmettono urgenza.

Non appena si è instaurato un certo rapporto di fiducia, i truffatori ti chiedono immediatamente dei soldi con un pretesto, ad esempio una fattura in sospeso. Riepilogo creato con

Nell'e-mail si finge che sia arrivato un nuovo messaggio su WhatsApp da un numero apparentemente nuovo. La conversazione riportata è già strutturata in modo tale da sembrare familiare e da dare l'impressione che sia personale.

Il presunto figlio o la presunta figlia sostiene che il cellulare sia rotto e che, per il momento, sia raggiungibile solo tramite WhatsApp. Con frasi come «Puoi mandarmi subito un messaggio, per favore?» e «È importante» si crea un senso di urgenza. Tramite il pulsante «Apri qui» si cerca di indurre le vittime a contattare il mittente.

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Il link rimanda quindi a una pagina di WhatsApp, dalla quale è possibile aprire la chat. In essa i truffatori riprendono la storia inventata e cercano di conquistare la fiducia della vittima. Dopo alcuni messaggi dall’aria confidenziale, sostengono di aver bisogno urgentemente di denaro per pagare una fattura, effettuare un bonifico o far fronte a un’altra situazione d'emergenza.

Chi acconsente alla presunta richiesta riceve istruzioni di pagamento concrete. I truffatori indicano in questo caso la modalità da utilizzare, ad esempio un bonifico bancario, un fornitore di servizi di pagamento o comunicando codici di buoni regalo o prepagati.

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Cosa devo fare? In queste e-mail, non cliccare sul link contenuto e non contattare il mittente tramite il «nuovo numero» indicato.

In queste e-mail, non cliccare sul link contenuto e non contattare il mittente tramite il «nuovo numero» indicato. Chiama i tuoi familiari al numero di telefono che conosci. Di solito, una conversazione diretta permette di chiarire rapidamente se si tratta di un tentativo di truffa.

Poni domande di verifica: chiedi al presunto figlio o alla presunta figlia qualcosa a cui solo lui o lei può rispondere. Fai attenzione a non fare domande le cui risposte siano reperibili online o sui social media.

Non effettuare bonifici in seguito a messaggi ricevuti via e-mail, WhatsApp, SMS o altri servizi simili. Se i tuoi familiari ti chiedono aiuto, non dovresti chiarire la questione tramite un servizio di messaggistica, ma cercare sempre di parlare direttamente con loro.

Configura le impostazioni di sicurezza di WhatsApp in modo da divulgare il minor numero possibile di dati che ti riguardano. Questo vale anche per altri servizi di messaggistica. Riepilogo creato con