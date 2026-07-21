Hai fretta? blue News riassume per te Al momento alcuni cybercriminali inviano messaggi su WhatsApp contenenti dati di prenotazione autentici e si spacciano per un hotel o per Booking.

Il loro obiettivo è ottenere i dati delle carte di credito minacciando di annullare la prenotazione o promettendo un rimborso.

I dati reali provengono da una fuga di informazioni, motivo per cui in Svizzera le segnalazioni si sono moltiplicate a partire da maggio.

Puoi proteggerti evitando di aprire i link contenuti in tali messaggi, verificando la tua prenotazione solo direttamente nell'app ufficiale e informando immediatamente la banca nel caso in cui i dati siano già stati inseriti. Riepilogo creato con

A prima vista, il messaggio sembra innocuo. L’hotel presso cui hai prenotato le tue vacanze ti contatta su WhatsApp, indica il tuo nome, la data di arrivo corretta e persino il numero di prenotazione. E ti chiede di confermare nuovamente la prenotazione, altrimenti rischia di essere cancellata.

Attenzione però, perché si tratta di una truffa ben congeniata, che sta vivendo attualmente un nuovo periodo di grande diffusione. Anche in Svizzera.

L’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) registra dalla primavera un netto aumento delle segnalazioni relative a questo fenomeno.

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Come fanno i truffatori a conoscere i dati reali?

L'aspetto insidioso di questa truffa è che i criminali non inventano nulla: fanno riferimento a prenotazioni realmente effettuate.

Secondo l'UFCS ciò è dovuto a una fuga di dati avvenuta ad aprile, durante la quale sono stati sottratti nomi, indirizzi e-mail, numeri di telefono e dati relativi al soggiorno.

In altri casi gli hacker ottengono l’accesso diretto ai sistemi di prenotazione delle singole strutture ricettive.

Il risultato è lo stesso: un messaggio che conosce tutti i dettagli del tuo viaggio e che, per questo, sembra credibile. L'UFCS rileva due varianti.

Nel caso della minaccia di cancellazione, ti viene chiesto di «confermare» la tua carta di credito per garantire la prenotazione imminente. Nel caso del «trucco del rimborso», ti viene fatto credere che si sia verificato un errore in una prenotazione precedente e che ti spetti un rimborso.

Il link non porta da nessuna parte, ma i tuoi dati sì

In entrambi i casi, il messaggio rimanda a un modulo apparentemente sicuro. In realtà chi clicca viene reindirizzato a un sito web contraffatto, che assomiglia in modo sorprendente alla vera piattaforma di prenotazione.

I dati della carta di credito inseriti su quel sito vengono inviati direttamente ai malintenzionati. Ci sono comunque alcuni segnali di allarme. Spesso la lingua non corrisponde.

Ad esempio, quando un hotel austriaco si presenta improvvisamente interamente in inglese oppure il numero del mittente proviene dall’estero.