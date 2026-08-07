A Lucerna, la classe politica sta già chiedendo l'introduzione di norme contro le riprese clandestine effettuate con occhiali intelligenti. Questi dispositivi hanno l'aspetto di normali occhiali da sole, ma registrano di nascosto.

A prima vista, gli smart glasses non sono più facilmente riconoscibili.

Hai fretta? blue News riassume per te In Svizzera, le riprese di nascosto con gli occhiali dotati di telecamera sono già diventate un tema politico, poiché i Verdi di Lucerna hanno presentato un postulato in cui chiedono l’introduzione di norme per piscine, lidi e luoghi pubblici.

I cosiddetti «occhiali per pervertiti» hanno l'aspetto di normali occhiali da sole e vengono sempre più spesso utilizzati in modo inappropriato per filmare le persone a loro insaputa.

Un’app dal costo di tre franchi chiamata «AntiZuck» avvisa tramite Bluetooth della presenza di occhiali con fotocamera nelle vicinanze, ma non è in grado di rilevare se in quel momento si stia effettivamente effettuando una registrazione. Riepilogo creato con

Chi in questi giorni di caldo si rilassa in piscina o al lago di certo non si aspetta di essere ripreso di nascosto. Ma con gli smart glasses questo è possibile e sta diventando sempre più facile.

A Lucerna, quindi, la questione ha ormai raggiunto anche la politica. I Verdi e i Giovani Verdi, con un postulato, chiede che il Comune valuti l’adozione di norme relative agli occhiali con telecamera, in particolare nelle piscine, nelle zone balneari come la Lidowiese e in occasione di eventi cittadini.

«Gli smart glasses trasformano ogni persona in una potenziale telecamera di sorveglianza», ha dichiarato il consigliere comunale Adrian Häfliger.

Il Comune non ha il potere di imporre un divieto generale e finora non sono noti casi concreti a Lucerna.

Tuttavia, l’iniziativa dimostra quanto velocemente un gadget tecnologico sia diventato un tema sociale controverso. Il motivo risiede nella struttura di questi dispositivi. Hanno infatti l’aspetto di normali occhiali da sole, ma sono in grado di filmare, registrare conversazioni e caricare dati direttamente sul cloud senza che l’interlocutore se ne accorga.

Il prototipo era ancora un po' più appariscente rispetto agli occhiali attuali. Immagine

Da «Glasshole» a «pervertito»

Il soprannome dato a questi occhiali non è una novità, ma è diventato più tagliente.

Quando Google lanciò i «Google Glass» poco più di dieci anni fa, chi li indossava veniva deriso definendolo «Glasshole», un gioco di parole tra «Glass» (occhiali, in italiano) e il termine dispregiativo inglese «Asshole».

Oggi in rete circola il termine «occhiali da pervertito», e il motivo è ben più sgradevole del semplice scetticismo tecnologico. Si moltiplicano le segnalazioni secondo cui soprattutto gli uomini utilizzano modelli come i «Ray-Ban Meta» per filmare di nascosto le donne e poi pubblicare i video in rete.

Su Instagram, i canali che pubblicavano questi video di adescamento e molestie hanno raggiunto in alcuni casi centinaia di migliaia di follower.

Il responsabile della piattaforma, Adam Mosseri, ha nel frattempo annunciato che tali contenuti saranno rimossi, ma una breve ricerca porta ancora alla luce numerosi filmati di questo tipo. Il problema va ben oltre il voyeurismo legato al flirt.

Nelle piscine all’aperto tedesche sono stati ripresi bagnanti in abbigliamento succinto, motivo per cui alcune strutture hanno espressamente inserito il divieto dell'uso degli occhiali nel proprio regolamento.

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Un'app come difesa digitale

Molti modelli sono dotati di una piccola spia che dovrebbe segnalare quando si sta effettuando una registrazione. In caso di forte controluce o in mezzo alla folla, tuttavia, questa spia passa facilmente inosservata e in rete circolano guide su come coprirla con del nastro adesivo o addirittura toglierla.

Sebbene Meta abbia integrato dei sensori che bloccano la registrazione quando la spia viene coperta, alcuni appassionati ingegnosi mostrano come aggirare anche questa protezione.

Samsung promette comunque che, per i suoi prossimi occhiali, la fotocamera verrà completamente disattivata ogni volta che il LED viene manomesso.

Una piccola app proveniente dagli Stati Uniti dimostra quanto sia grande questo disagio. «AntiZuck Smart Glasses Scanner» costa poco meno di tre franchi e negli Stati Uniti è salita al terzo posto tra le app a pagamento per iPhone, una posizione che raramente riescono a raggiungere quando si tratta di sborsare dei soldi.

L’app rileva tramite Bluetooth i segnali emessi dalle lenti con fotocamera e visualizza i risultati su una schermata simile a un radar, fornendo anche una stima approssimativa della distanza.

Oltre ai «Ray-Ban Meta», vengono riconosciuti anche gli «Snap Spectacles», gli «Amazon Echo Frames» e i modelli di «RayNeo».

Lo strumento, però, non è particolarmente potente. L’app non è in grado di stabilire se un paio di occhiali stia effettivamente registrando, ma rileva solo la presenza di un segnale nelle vicinanze.

Gli occhiali con videocamera trasmettono il loro segnale soprattutto all’accensione, durante l’accoppiamento o all’apertura della custodia di ricarica e spesso smettono di emettere segnali non appena sono connessi.

Un allarme non è quindi una prova del fatto che si stia venendo ripresi, e un dispositivo silenzioso può comunque essere in funzione.

Qual è la situazione giuridica?

Dal punto di vista giuridico, la situazione è ambigua. Chi filma di nascosto una persona in un contesto non pubblico, ad esempio negli spogliatoi o nella sauna, è punibile con una pena detentiva fino a tre anni.

La tutela della personalità ai sensi dell’articolo 28 del Codice civile e la legge sulla protezione dei dati, rivista nel 2023, rafforzano ulteriormente i diritti delle persone interessate.

Tuttavia, sul marciapiede o su un prato pubblico, dove le riprese casuali sono in gran parte tollerabili, la tutela spesso finisce proprio dove inizia il vero disagio.

Per capire quanto seriamente i produttori prendano il problema di immagine, basta guardare ad Apple. Si dice che il gruppo abbia deliberatamente rinviato il lancio dei propri occhiali con fotocamera proprio per risolvere prima le preoccupazioni relative alla privacy.

La vera protezione risiede quindi non tanto in un’app da tre franchi, quanto piuttosto in ciò che la società e il legislatore ritengono accettabile. Fino ad allora, non ci resta altro da fare che osservare con maggiore attenzione gli occhiali della persona che abbiamo di fronte.