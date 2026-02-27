«I consumatori e l'industria dell'intrattenimento si stanno spostando sempre più dai supporti fisici a quelli digitali», si legge in una nota ufficiale, «questa transizione non avrà alcun impatto sui giochi già pubblicati o che verranno pubblicati prima di gennaio 2028».

Solo qualche giorno fa, lo sviluppatore Rockstar e il distributore Take-Two avevano confermato l'uscita nel solo formato digitale per Grand Theft Auto 6, meglio conosciuto come Gta, previsto per il 19 novembre. Contestualmente, Sony ha annunciato la chiusura definitiva del PlayStation Store per le piattaforme PlayStation 3 e PlayStation Vita.

L'interruzione delle vendite renderà impossibile l'acquisto di nuovi giochi o contenuti aggiuntivi e avverrà seguendo un calendario scaglionato per aree geografiche. Le operazioni di dismissione inizieranno nell'agosto del 2026 in mercati selezionati dell'America Centrale, estendendosi poi al resto dell'America Latina e al Medio Oriente entro la fine dell'anno.

La serrata globale per tutti i restanti territori si concluderà nel mese di luglio 2027. I portavoce dell'azienda hanno chiarito che il blocco delle transazioni non comprometterà l'accesso alle librerie personali degli utenti. I possessori delle vecchie console manterranno la facoltà di scaricare i software precedentemente acquistati.