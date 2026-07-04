Attenzione!
Ecco come i truffatori cercano di sottrarti le credenziali di accesso all'e-banking
Gemini @ blueNews
Un’e-mail inviata a nome della ZKB, la banca cantonale zurighese, richiede la conferma del numero di telefono. In tale messaggio vengono richiesti dati personali, grazie ai quali i malintenzionati potrebbero ottenere l’accesso al servizio di e-Banking.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Un’e-mail di phishing a nome della Zürcher Kantonalbank (ZKB) invita i destinatari a confermare il proprio numero di telefono e, tramite un pulsante, reindirizza a un sito web contraffatto.
- Nella pagina fasulla vengono richiesti il numero di contratto, la password dell’e-Banking, i dati personali e una cosiddetta lettera di attivazione dell’accesso.
- Le persone interessate devono ignorare l'e-mail ed eliminarla, non devono mai fornire link o dati e, qualora abbiano già inserito i propri dati, devono contattare immediatamente l'istituto finanziario e sporgere denuncia presso la polizia cantonale.
Nell'e-mail fraudolenta si afferma che, in seguito a una verifica dei dati anagrafici, è emerso che il numero di telefono registrato potrebbe non essere più valido.
Per garantire la sicurezza dell'account, è necessario confermare il numero di telefono attuale. Cliccando su un pulsante presente nell'e-mail, si viene reindirizzati a una pagina di phishing fraudolenta.
Cybercrimepolice.ch
Il sito web contraffatto riproduce il design della ZKB e richiede innanzitutto di inserire il numero di contratto e la password dell'e-Banking.
In una fase successiva vengono richiesti dati personali quali nome, numero di telefono e data di nascita.
Cybercrimepolice.ch
Infine viene richiesta una cosiddetta «lettera di attivazione dell’accesso». Le vittime devono scansionarla e caricarla online per completare la presunta autenticazione.
Con il documento caricato, i cybercriminali possono tentare di registrare un nuovo dispositivo per l’e-Banking e ottenere così pieno accesso al conto.
Cybercrimepolice.ch
Cosa devo fare?
- Inoltra le e-mail potenzialmente fraudolente a cybercrimepolice.ch.
- Ignora l'e-mail e cancellala oppure spostala nella cartella della posta indesiderata o dello spam.
- Non cliccare mai sui link contenuti in e-mail, SMS o altri messaggi o siti web sospetti, poiché potrebbero essere stati manipolati o alterati graficamente.
- Non rivelare mai dati sensibili che ti riguardano senza aver prima effettuato verifiche approfondite.
- In caso di dubbio è consigliabile rivolgersi direttamente all'azienda in questione per verificare l'affidabilità o la legittimità dell'e-mail.
E se ho già divulgato i miei dati?
- Informa immediatamente il tuo istituto finanziario.
- Dopo aver preso appuntamento per telefono, recati presso la sede locale della polizia cantonale e sporgi denuncia.
Gemini @ blueNews
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