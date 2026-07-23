Un errore di calcolo nel sistema di fatturazione di Amazon ha comportato per i clienti fatture di importo astronomico. Una di queste ha addirittura superato l'intero valore di borsa del gruppo.

Hai fretta? blue News riassume per te A metà luglio, un errore di calcolo nel sistema di fatturazione di Amazon ha portato alcuni clienti a ricevere fatture del tutto assurde.

Un utente di Reddit si è visto recapitare una fattura da 7 trilioni di dollari, oltre il doppio dell'intero valore di borsa di Amazon.

Amazon ha nel frattempo risolto il problema e precisato che gli importi indicati non corrispondevano a costi reali. Riepilogo creato con

Le fatture raramente sono motivo di gioia. Ma riceverne una da diversi miliardi di dollari, quando ci si aspettava di pagare solo pochi centesimi, è sicuramente sufficiente a far schizzare il battito cardiaco alle stelle.

È quanto accaduto, a metà luglio, ad alcuni clienti di Amazon Web Services (AWS), la divisione cloud del gruppo.

Di fronte a questa situazione, molti utenti hanno cercato conforto sulla piattaforma X, condividendo gli screenshot delle fatture ricevute.

Un utente ha pubblicato una e-mail in cui AWS lo informava gentilmente di aver superato il proprio limite mensile corrispondente a 10 dollari... di circa 14 miliardi di dollari.

Un altro aveva fissato il limite a 31,50 dollari e, secondo AWS, avrebbe dovuto sostenere costi superiori a 110 miliardi di dollari.

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Quando 1,5 miliardi erano ancora un buon affare

La situazione è stata particolarmente dura per Bill Radjewski, gestore del sito CollegeFootballData.com.

Come ha raccontato alla rivista «Wired», di solito paga al massimo 0,02 dollari al mese. La nuova stima, però, sfiorava gli 1,5 miliardi di dollari. Un aumento che manderebbe all'aria anche i piani di risparmio più generosi.

Ma quella era ancora una cifra irrisoria. Un utente di Reddit ha infatti condiviso una fattura da oltre 7 trilioni di dollari, ovvero 7'000 miliardi. Una somma superiore a oltre il doppio dell'attuale valore di mercato di Amazon, che oggi ammonta a circa 2,69 trilioni di dollari.

Reddit

AWS dà il via libera

Amazon ha reagito prontamente e ha comunicato, sempre tramite X, che si stavano verificando problemi con la «Billing and Cost Management Console» globale.

A essere interessati erano i costi stimati e i dati di utilizzo. Un tentativo di ripristinare le impostazioni precedenti non ha dato risultati immediati. AWS ha quindi sospeso, a titolo precauzionale, l'invio delle notifiche di fatturazione.

Il messaggio rivolto ai clienti allarmati era chiaro: gli importi indicati non riflettevano né l'utilizzo effettivo né i costi reali e non era necessario fare nulla.

Nel frattempo, AWS ha risolto il problema e i costi e i dati degli utenti vengono nuovamente riportati correttamente.

Amazon non ha ancora rivelato cosa abbia scatenato l'errore né come siano state calcolate cifre così esorbitanti.

Il problema ha interessato le fatture del 16 e 17 luglio. Chi in quel periodo ha ricevuto un'e-mail con importi altrettanto vertiginosi può controllare nella console se i costi sono tornati a livelli più ragionevoli.